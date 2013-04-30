شركت گاز كردستان نيازمند منابع مالي است/ گازكشي به 683 روستاي استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدي مهدوي ظهر امروز در نشست با اعضاي مجمع نمايندگان استان كردستان در سنندج، تامين به موقع منابع مالي مورد نياز پروژه ها را از درخواست هاي اصلي اين شركت از مسئولان اعلام كرد و از اعضاي مجمع نمايندگان استان خواست در اين زمينه شركت گاز را كمك كنند.

وي با اشاره به اينكه منابع مالي شركت گاز محدود و تعداد پروژه ها با توجه به نيازهاي بالاي استان كردستان زياد است، افزود: تامين اقلام مورد نياز پروژه ها هم به دليل گران شدن قيمت آن سخت شده است و از اين رو به منابع مالي بيشتري نياز داريم.

مدير عامل شركت گاز استان كردستان خواستار مطرح كردن خواسته ها از شركت گاز در حد واقعيت هاي موجود شد و گفت: متاسفانه برخي درخواست ها از شركت گاز استان براي انجام پروژه ها كارشناسي شده نيست و قاعدتا اين گونه موارد از توان و ظرفيت كاري شركت گاز استان نيز خارج است.

وي به تعهدات شركت گاز كردستان در راستاي اجراي مصوبات سفرهاي دور اول، دوم و سوم دولت و سفر رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت: اين شركت در مجموع تعهد گازرساني به 800 روستا را در قالب اين سفرها دارد كه از اين تعداد تاكنون 683 روستا گازدار شده و مابقي نيز در حال اجرا و يا در حال واگذاري به پيمانكار است.

مهدوي تاكيد كرد شركت گاز كردستان باتوجه به محدود بودن منابع مالي و افزايش بهاي اقلام مورد نياز پروژه ها، تنها مي تواند به اين تعهدات عمل كند و تقبل تعهدات بيشتر خارج از ظرفيت و توان مالي شركت گاز استان است.

وي با اشاره به اينكه گازساني به برخي از روستاهاي استان توجيه اقتصادي و يا در مواردي حتي توجيه فني نيز ندارد، گفت: برخي از روستاها با خطوط لوله گاز فاصله زيادي دارد و گازرساني به اين روستاها در حال حاضر فاقد توجيه فني اقتصادي است.

وي همچنين از نمايندگان مردم استان خواست توقعات و انتظارات خويش را در توسعه گازرساني استان متناسب با واقعيات موجود و در قالب تعهدات مصوب پيگيري نمايند و در تامين شرايط براي حصول نتيجه در راستاي اهداف و برنامه هاي كارشناسي شده، شركت گاز را ياري دهند.

100 درصد جمعيت شهري كردستان گاز دارند

مديرعامل شركت گاز كردستان در بخش ديگر سخنان خود به تشربح عملكرد شركت گاز استان پرداخت و گفت: هم اكنون ساكنان 683 روستا معادل 68 درصد جمعيت روستايي و 24 شهر استان كردستان معادل 100 درصد جمعيت شهري از نعمت گاز طبيعي برخوردار است.

وي گفت: 98 درصد تعداد روستاهای برخوردار از گاز اين استان معادل 657 روستا طي سال هاي 84 تا 91 گازدار شده اند و در مجموع هم اكنون 93 درصد خانوارهاي استان كردستان در شهر و روستا تحت پوشش گاز طبيعي قرار دارند.

وی سفرهای هیات دولت و سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان را در توسعه فعالیت‌های گازرسانی استان موثر دانست و گفت: با اجرای مصوبات این سفرها، جهش چشمگیری در فعالیت‌های گازرسانی استان به ویژه در بخش روستایی آن رقم خورد.

مهدوی تعداد خانوارهاي استان كردستان را 402 هزار خانوار ذكر كرد و گفت: تاکنون 373 هزار و 600 خانوار ساکن در استان کردستان از گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند که بهره‌مندی 224 هزار خانوار آن مربوط به عملكرد هشت سال اخير است.

آمادگي نمايندگان براي پيگيري تامين اعتبارات شركت گاز كردستان

در ادامه اين نشست رييس مجمع نمايندگان مردم استان كردستان در مجلس شوراي اسلامي، آمادگي اين مجمع براي پيگيري مشكلات شركت گاز استان تا حصول نتيجه را اعلام كرد.

سيد محمد با اشاره به مشكلات مالي شركت گاز كردستان، تاكيد كرد رايزني هاي لازم را براي تامين منابع مالي از طريق اعطاي تسهيلات انجام خواهيم داد.

وي با اشاره به سردسير بودن استان كردستان خواستار استمرار توسعه گازرساني در روستاها شد و گفت: توسعه گازرساني در روستاهاي كردستان با شتاب بسيار خوبي پيش مي رود و نبايد اين روند متوقف شود.

وي با قدرداني از تلاش هاي مجموعه شركت گاز كردستان در توسعه گازرساني در سطح استان، گفت: گازدار كردن 683 روستا و 24 شهر به رغم كمبود اعتبارات و مشكلات موجود عملكرد بسيار خوبي است.

نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران نيز در اين نشست توسعه گازرساني در استان كردستان بخصوص در حوزه روستايي را قابل تقدير دانست.

سيد احسن علوي يكي از درخواست هاي مردم حوزه انتخابيه خود را گازرساني دانست و افزود: روستاهاي فاقد گازرساني نيز چشم به راه ورود گاز به روستاي خود هستند.