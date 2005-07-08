تخريب رئيس جمهور منتخب از سوي غرب توطئه تازه اي نيست

به گزارش خبرنگار سياسي مهر از كرج ؛ حجت الاسلام والمسلمين رضا رمضاني در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته كرج افزود : آناني كه رئيس جمهور منتخب را تخريب مي كنند ، فراموش كرده اند كه ما خود قرباني تروريسم هستيم و بسياري از مسئولان كشور ما در حملات تروريستي از دست رفته اند .



رمضاني تصريح كرد : هوشياري مردم ايران با انتخاب دكتر احمدي نژاد بار ديگر غرب را زمين گير كرد و منفورترين رئيس جمهور دنيا متوجه شد كه با وعده پشتيباني از مردم چنانچه پاي صندوق هاي نروند ، خللي در اراده مردم ايران ايجاد نكرده و نخواهد كرد .

وي با اشاره به تخريب و تبليغات سوء رسانه هاي غربي عليه اسلام خاطر نشان كرد : با توجه به توهيني كه هفته گذشته با طرح تصاوير موهون از رهبر انقلاب و مراجع تقليد در يك روزنامه بحريني صورت گرفت، تا پيرو حركت تخريب رسانه هاي غربي در 22 دسامبر 2004 و توهين به قرآن در دانشگاه كاليفرنيا منجر به تفرقه بين مسلمانان شود ، لازم است همه دولتهاي اسلامي با اتحاد و يكپارچگي جلوي اين توطئه ها را گرفته و در جهت تشكيل اتحاد جماهير اسلامي قدم بردارند .

رمضاني در ادامه با انتقاد شديد از تصويب قانون حمايت ازهم جنس بازان در مجلس اسپانيا ياد آور شد : با اين حركت بار ديگر انحطاط جوامع غربي به اثبات رسيد و ثابت شد كه اعتراض اسلام به جوامع غربي وارد است.

امام جمعه كرج گفت : متأسفانه برخي افراد در سخنراني هاي خود اسلام را دين سراسر شادي معرفي مي كنند و جاي هيچ گونه اندوهي را در اسلام نمي بينند ، اين در حالي است كه در اسلام هر چيز سر جاي خود قرار دارد و عزاداري براي بزرگان ديني چون حضرت زهرا( س ) و امام حسين ( ع ) سيره تمام ائمه بوده و شيوه ما هم خواهد بود.

وي اظهارداشت : دشمنان بدانند ما با حزن و اندوه ائمه اندوهگين و با شادي آنها خوشحال هستيم و گريه بر مصيبتهاي ائمه را خوب گذراندن عمر مي دانيم .

گفتني است ؛ نماز جمعه اين هفته شهرستان كرج با تشييع پر شكوه پيكر پنج شهيد گمنام دفاع مقدس و تدفين آنها در محل دائمي برگزاري نماز جمعه شهرستان كرج ( مصلي بزرگ شهر ) حال و هواي ديگري داشت .





