نظارت گریزی دولت فساد را ترویج می کند/ لیست مفسدان اقتصادی احمدی نژاد دقیق نیست

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ماجرای استعفای شما از وزارت کشور چه بود، گفت: این حادثه دیگر به تاریخ پیوسته است. اولا من استعفا نداده ام و کنار گذاشته شدم. به خاطر اختلاف نظر، سلیقه و فکر کنار گذاشته شدم. البته نه به خاطر مسایل سیاسی و اختلاف نظر در این زمینه، بلکه آنچه بیشتر دغدغه من بودم این بود که نسبت به برنامه‌ها، سیاست‌ها و نوع عزل و نصب‌ها حساس بودم و معتقدم بودم که باید طبق یک نظم و نسق و برنامه عمل کنیم و مدیران را بر اساس یک شاخصه دقیق انتخاب کنیم که این موضوع سبب اصطکاک شد. البته در همان سال اول به ما گفته شد که استعفا بدهیم که بنده نپذیرفتم. بنده اعلام کردم اگر نمی‌خواهید برکنارم کنید. گفتند بد می‌شود. ولی نپذیرفتم و اعلام کردم اگر بنده استعفا بدهم بد می‌شود. اما از مجاری دیگر امر شد که این برکناری صورت نگیرد ولی در سال سوم تصمیم خود را علنی کردند. بنده از همان موقع پیش بینی می‌کردم که بی‌برنامه گی‌ها و عزل و نصب های بدون شاخصه کشور را با مشکلاتی که امروز با آن روبرو هستیم، روبرو خواهیم شد که با تحریم‌ها نیز مصادف و تشدید شد.





چقدر باید متهم بگیریم تا اصلاح صورت گیرد؟/ هنر آن است که اجازه تخلف و فساد ندهیم

عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه چرا با این همه نظارت این همه فساد شکل می‌گیرد، گفت: ما یک مشکلی در کشور داریم و یک اشتباه نظری وجود دارد که صورت مسئله اشتباه شده است. ما فکر می‌کنیم برای اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد مدام باید متهم بازداشت کنیم. اما چقدر باید متهم بگیریم تا اصلاح صورت بگیرد؟! هنر آن است که اجازه ندهیم کسی تخلف و فساد کند. ما در دوره وزارت کشور داشتیم در مسیر اصلاح سیستم‌ها کار می‌کردیم که متاسفانه با کی توجهی مواجه شدیم. متاسفانه امروز ما با یک فضای معیوب امور خود را اداره می‌کنیم که هر روز می‌تواند این فضای معیوب یک فاسد ارائه دهد.





سازمان بازرسی اقدامات موثری در حراست از بیت المال انجام داده اما قانون اجازه انتشار نمی دهد

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: اساس اصلاح و مبارزه آن است که فساد تولید نشود. البته در یک جامعه سالم آدم هنجارشکن و متخلف نیز وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با همان چند نفر محدود هنجارشکن است. سازمان بازرسی کل کشور تلاش کرده است در دوره اخیر مانع تاسیس 7 الی 8 بانک شود که با فشار مانع تاسیس و بعضا تعطیلی آن شدیم. اگر این بانک‌ها فعالیت می‌کردند کل نظام مالی کشور را بهم می‌ریخت. قرار دادهای بزرگی از سوی سازمان بازرسی کل کشور لغو شد که طی آن میلیاردها تومان به بیت المال بازگشت. موارد متعددی از پروژه های بزرگ از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارت شد که رقم های آن اصلاح شده است. هکتارها زمین که قرار بود با سند سازی و مجوز تغییر کاربری از بیت المال خارج می‌شد، سازمان بازرسی کل کشور مانع آن شد. البته سازمان بازرسی کل کشور گزارش های خود را برای مدیران دولتی ارسال می‌کند. ولی ما در سازمان بازرسی کل کشور دنبال آن هستیم که گزارش‌ها را اعلام عمومی نیز کنیم که نیاز به قانون دارد.





قانون فعلی اعلام اسامی مفسدان اقتصادی قدرت تأثیرگذاری ندارد

وی در پاسخ به این سؤال که چرا اسامی مفسدان اعلام عمومی نمی‌شود، گفت: این به خاطر آن است که طبق قانون تا زمانی که حکم قضایی قطعی اعلام نشود، کسی اجازه ندارد نامی از متهمی ببرد. اما به عقیده من بهترین راهکار این است که اگر کسی تخلف کرد و پرونده وی به دادسرا رفت و در این دادسرا اثبات شد که فرد مجرم است و برای او قرار صادر شد، به جامعه معرفی شود. اما طبق قانون فعلی باید حکم قطعی بیاید که به نظر می‌رسد قدرت سالم سازی و تاثیرگذاری نخواهد داشت.





فضای فعلی حاکم بر دانشگاه‌ها انزوا طلبانه و بدون نشاط است

پورمحمدی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برای فضای انقباضی که بر دانشگاه‌ها حکم فرماست و آزادی عمل را از دانشجویان گرفته است چه برنامه ای دارید، گفت: بعد از حوادث انتخابات 88 متاسفانه یک فضای دلسردی و انزوا طلبانه و بدون نشاط را در فضای دانشگاهی می‌بینیم که خوب نیست. مقام معظم رهبری رهبری نیز چند بار تشکیل کرسی آزاد اندیشی را توصیه کردند ولی دانشگاه‌ها دچار نوعی خودسانسوری هستیم. از سوی دیگر باید فضای دانشگاهی پیشبرنده باشد. اگر فضای دانشگاه بدون هماهنگی با توسعه و نشاط علمی باشد و در فضای ملتهب پیش برود نیز خوب نیست. باید محیط هایی شکل بگیرد تا گفت و گوهای خوبی انجام شود. می‌توان شدید ترین گفت و گوها و تندترین سلایق را کنار هم در دانشگاه داشت. اگر فضای خمود فعلی ادامه پیدا کند حتما به ضرر همه خواهد بود و باید آن را تغییر دهیم.



لیست مفسدان اقتصادی احمدی نژاد دقیق نیست/ نظارت گریزی دولت، فساد را ترویج می کند

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه در سازمان بازرسی کل کشور چرا به پرونده سه هزار میلیاردی رسیدگی نشد و متهمین محاکمه نشدند و موضوع اسامی مفسدان اقتصادی که آقای احمدی نژاد از آن سخن می‌گویند، چیست و چرا تخلف 12 هزار میلیاردی رسانه ای نشد، گفت: آنچه آقای احمدی نژاد می‌گوید متاسفانه دقیق نیست و اگر دقیق بود به ما ارسال می‌کرد تا پیگیری می‌کردیم. داستان برعکس آنچه است که ایشان می‌گوید. متاسفانه در دولت یک فضای مقاومت در برابر نظارت و کنترل می‌بینیم و آن عیب بزرگی است. دولت باید در برابر نظارت باید همکاری می‌کند و اگر مقاومت کند فساد را تبلیغ و ترویج می‌کند که این اتفاق هم اکنون افتاده است. درباره پرونده سه هزار میلیاردی اتفاقا پرونده خوب جلو رفت. چندین اداره کل سازمان بازرسی کل کشور درگیر این پرونده بود، تیم قوی از قضات آن را رسیدگی می‌کردند که هم اکنون با یک حساسیت و پیگیری ویژه به نتیجه رسید و به دیوان هم رفت و احکامش تأیید شد و الان در دست رسیدگی مجدد است. آنچه در خصوص پرونده 12 هزار میلیاردی مطرح است در اصل خلاف است و صحت ندارد. پرونده های مشابه کوچک دیگری که بود سریع آماده شده و به دادگاه ارسال شده است.



آنچه در واگذاری سهام های دولتی اتفاق افتاد خصوصی سازی نبود

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سؤال که در واگذاری سهام های دولتی به بخش خصوصی چقدر می‌توانید صادقانه و با کیفیت بالا به مردم واگذار کنید، گفت: آنچه اتفاق افتاده است خصوصی سازی نیست و مورد قبول نیست. چون من با ضعف‌ها و اشکالات اتفاقاتی که افتاده است آشنایی نزدیک دارم و پرونده های بسیاری در این خصوص در سازمان بازرسی کل کشور داشتیم به خوبی می‌دانم که چه باید کرد. تا دولت از عرصه اقتصاد کنار نرود عملا مجال پیشرفت و توسعه نداریم. باید صادقانه قانون را اجرا کنیم که در این زمینه اصل 44 است. اساسا بنده به خاطر عمل دقیق به قانون وارد این عرصه شدم.



وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه منظور شما از اینکه گفتید نظام دیوان سالاری به پایان خط رسیده است چیست، گفت: منظور این که نظام دیوان سالاری دیگر مفید فایده نیست. بوروکراسی موجود، کهنه، قدیمی و پرحجم و پر هزینه است و با کارآمدی کم و پایین است. اگر نتوانیم نظام دیوان سالاری فعلی را اصلاح کنیم هیچ طرحی به نتیجه نخواهد رسید و حماسه اقتصادی حتما نافرجام خواهد بود.



بانک مرکزی متاثر از تکالیف دولت است/ دولت تعادل اقتصادی کشور را به هم می ریزد

عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان درباره این موضوع که آیا تا امروز بانک مرکزی مستقل نبوده که شما شعار استقلال بانک مرکزی را اعلام کرده اید،گفت: بانک مرکزی متاثر از تکالیف دولت است و یکی از مشکلات پولی و مالی ما همین است. قانون بانک مرکزی مستقل می‌خواهد. متاسفانه ما از راه های مختلفی بانک مرکزی را زیر نظر دولت برده ایم و دولت هر وقت گرفتار می‌شود از بانک مرکزی پول می‌گیرد که گردش مالی و نقدینگی زیاد می‌شود و عملا باعث عدم تعادل اقتصادی کشور می‌شود. حتما باید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حتما تامین اجتماعی باید یک هویت مستقل از دولت و طبق قوانین اداره شوند. اگر این اتفاق بیافتد می‌توانیم به آینده کشور امیدوار باشیم.



از ظرفیت های مناسب بهداشت و درمان کشور استفاده خوبی نمی شود

وی در پاسخ به این سؤال که رویکرد شما نسبت به وزارت بهداشت و دانشجویان این حوزه چیست، گفت: اولا باید از نظر منابع و بودجه در محیط های آموزشی و پژوهشی تعادلی داشته باشیم. اگر تعادل نداشته باشیم مشکل داریم. اما آنچه به حوزه درمان و بهداشت باز می‌گردد در برنامه من اشاره شده است، حرف من این است که در این حوزه منابع مالی صرف می‌شود. الان عوامل چندصد هزار کادر پزشکی و درمانی در کشور داریم. ظرفیت های فوق العاده خوبی از نظر تجهیزات داریم ولی از نظر چینش و بکار گیری و چرخش نظام درمان خوب نیست و یکسری درآمد‌ها یک جا جمع می‌شود و بخش زیادی از پزشکان زندگی متوسط دارند. بسیاری از کادرهای پزشکی جزو طبقات محروم جامعه هستند. این موضوع به خاطر عدم تعادل منابع مالی است. دولت هر وقت گرفتار می‌شود از بانک مرکزی پول می‌گیرد که گردش مالی و نقدینگی زیاد می‌شود و عملا باعث عدم تعادل اقتصادی کشور می‌شود ضمنا یک تزریق اضافی نیازمند است که بیشتر مربوط به حوزه پزشک خانواده است. بخشی از یارانه های ملی باید به سمت حوزه بهداشت و درمان هدایت شود. البته ظرفیتی که در این حوزه ایجاد شده است، ظرفیت بسیار خوب است. نیروی انسانی این حوزه بسیار ممتاز است. بسیاری از بیماری‌ها در کشور درمان می‌شود. بسیاری داروها در کشور تولید می‌شود که از این نظر در نقطه خوبی قرار داریم.