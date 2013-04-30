هشت مدال از مسابقات بين المللي روز جهاني كودك کسب خواهیم کرد

روح‌الله ميكائيلي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های بين المللي كشتي آزاد و فرنگي روز جهانی کودک از صبح روز پنجشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه با شركت برترين‌هاي كشور در اوزان مختلف رده سني نوجوانان برگزار می شود.

وي با بيان اينكه به همين منظور اسامي نفرات واجد شرايط از سوي كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي رده سني نوجوانان كشورمان مشخص شد، ابراز كرد: خوشبختانه در بين نفرات حاضر در اين رقابت‌ها هشت كشتي‌گير قمي نيز به ميدان خواهند رفت.

سرمربي تيم كشتي فرنگي استان قم افزود: رقابت‌های كشتي فرنگي رده سني نوجوانان روز جهانی کودک بعنوان مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان به صورت داخلی محسوب مي‌شود و به موفقيت هر هشت فرنگي‌كار قمي اعزامي به اين رقابت‌ها اميد داريم.

وي در ادامه به زمان و مكان برگزاري اين رقابت‌ها نيز اشاره كرد و بيان داشت: بر اساس برنامه ريزي فدراسيون كشتي كشورمان، سالن ورزشي شهداي هفتم تير تهران در روزهای يازدهم تا سيزدهم اردیبهشت ماه در 10 وزن به انجام خواهد رسيد.

ميكائيلي عنوان كرد: طبق اعلام فدراسیون کشتی، وزن کشی تمامی اوزان رقابت‌های کشتی فرنگی عصر روز چهارشنبه يازدهم اردیبهشت ماه به انجام مي‌رسد در حالي كه مسابقات آن روز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه در اوزان مختلف برگزار مي‌شود.

وي همچنين به برنامه ريزي انجام شده براي برگزاري رقابت‌هاي رشته كشتي آزاد نيز اشاره كرد و بيان داشت: وزن کشی مسابقات رشته کشتی آزاد عصر روز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه برگزار مي‌شود در حالي كه رقابت‌های آن روز جمعه سيزدهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

سرمربي تيم كشتي فرنگي استان قم در ادامه با اشاره به اسامی نفرات واجد شرایط شرکت در این رقابت‌ها، بيان داشت: در وزن 42 كيلوگرم محمدجواد رضايي به مصاف حريفان مي‌رود در حالي كه در وزن 50 كيلوگرم دو نماينده به نام‌هاي فاضل زينتي و مهدي قادري خواهيم داشت.

وي در ادامه به ديگر فرنگي‌كاران قمي حاضر در اين مسابقات نيز اشاره كرد و ابراز داشت: در وزن 54 كيلوگرم حسين ابراهيمي براي تيم كشتي فرنگي قم به ميدان مي‌رود، ضمن اينكه در وزن 58 كيلوگرم مهدي مرادحاصلي كه قرار بود به رقابت‌هاي بين المللي جام سامورگاچف اعزام شود، براي كسب مدال تلاش مي‌كند.

ميكائيلي عنوان داشت: در وزن 76 كيلوگرم اين دوره از پيكارها مهدي ابراهيمي كشتي مي‌گيرد، در وزن 85 كيلگرم علي فتاحي‌منش به مصاف حريفان خواهد رفت و در وزن 100 كيلوگرم نيز اميرحسين مولايي مقابل حريفان خود به ميدان مي‌رود.

