به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شیرازی، سرپرست گروه مهربانگ در خصوص اجرای گروه مهربانگ در تالار ادب اظهار داشت: کار گروه ما بر اساس و محور یک سری از سازهای کوبه ای مثل تنبک، ضرب بادی، دمام، دهل و ادوات کوبه ای دیگر می باشد.

وی افزود: در دوقطعه از اجرای امشب از سازهای بادی نی انبان نیز استفاده خواهد شد.

سرپرست گروه مهربانگ با بیان اینکه موسیقی این گروه بر اساس ساختار ریتم در موسیقی ایران است، گفت: قطعات ساخته شده بر اساس قطعات و ریتم های ادواری کشور ماست که متاسفانه فراموش شده است.

وی تصریح کرد: اجرای گروه مبتنی بر موسیقی ایرانی و ریتم های محلی است که به اجرا در خواهد آمد.

شیرازی با اشاره به تفاوت موسیقی ایران در نواحی مختلفف اظهار داشت: موسیقی نواحی ایران تابع شرایط جغرافیایی، آب و هوایی و سبک زندگی است که حال و هوای متفاوتی دارد.

وی از اجرای امشب در تالار ادب با گروه هفت نفره خود خبر داد و گفت: در گروه مهربانگ افرادی چون سعید رحیمی که خود مرشد است ضرب باستانی، محمد امینی آواز، مجید نیکبخت تیمپو،حمیدرضا جواهر سان دف، علی هویدا فر دمام و ادوات کوبه، رضا جهانبازی نی انبان و پژمان شیرازی تنبک و سرپرست گروه به اجرا خواهند پرداخت.

سرپرست گروه مهربانگ تاکید کرد: اگر روال این جشنواره ها ادامه پیدا کند بسیار می تواند به گروه های جوان و با استعداد اصفهان انگیزه دهد و کارهای بهتری ارائه دهند چرا که موسیقی ایرانی ظرفیت های ناشناخته فراوانی دارد.

اجرای موسیقی عرفانی با سازهای ضربی در هنر سرای خورشید

گروه اتانین امشب در هنر سرای خورشید ساعت ۲۰ .۳۰ به اجرای موسیقی عرفانی با ساز های کوبه ای خواهند پرداخت.

نبیل یوسف شریداوی با اشاره به سبک کار گروه اتانین، اظهار داشت: موسیقی سنتی ایرانی نوعی آرامش در آن وجود دارد و از تحرک کمتری برخوردار است.

وی افزود: موسیقی ما ژانری از موسیقی ایرانی است که به آن عرفانی می گویند.

سرپرست گروه اتانین با بیان اینکه این نوع موسیقی در خانقاه ها و دروایش دنیا به آن گرایش دارندف گفت: قطعات گروه ما بر اشعار هوشنگ ابتهاج و مولانا ساخته شده که در اشعار مولانا بسیار تند و پر انرژی خواهد بود.

وی موسیقی گروه خود را کوبه ای محور خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه خود نوازنده دف هستم این ساز در اجرای ما نقش محوری را ایفا می کند و جملاتی که برای دف نوشته شده بسیار بدیع و نو هستند.

شریداوی با بیان اینکه موسیقی این گروه به ریتم های جنوبی نزدیک است، اظهار داشت: استفاده از موسیقی جنوبی به این دلیل است که ریتم های آن مشخص است و از قبل وجود داشته که با تکنیک ها و جملات جدید به اجرا در می آید.

وی با تاکید براینکه در اجرای کنسرت از نوازنده های جنوبی استفاده کرده ایم، گفت: دو نوازنده جنوبی ساز های کوبه ای و همچنین نوازنده نی انبان از جنوب در یکی از قطعات به گروه کمک خواهند کرد.

سرپرست گروه اتانین افزود: در اجرای امشب از سازهای ضرب زورخانه ای، دف، تنبک، تار ، نی ، آواز و عود است که در ساعت ۲۰.۳۰ در محل تالار خورشید برگزار خواهد شد.