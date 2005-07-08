ملت درانتخابات نشان داد كه به آرمانها و اهداف اوليه خود پايبند است

به گزارش خبرگزاري "مهر" سردار ذوالقدر كه در همايش فرماندهان بسيج اداري و كارگري سراسر كشور سخن مي گفت ياد آور شد : عليرغم تبليغات گسترده دشمنان براي كمرنگ كردن حضور مردم و موضعگيري ريس جمهور آمريكا، حضور شكوهمند و حماسي مردم در انتخابات رياست جمهوري ، يكبار ديگر مشروعيت مردمي نظام جمهوري اسلامي را به جهانيان اثبات كرد و توطئه هاي دشمنان را نقش بر آب نمود و امنيت ملي كشورمان را تضمين كرد.

وي با تسليت ايام شهادت ام ابيها ( س) گفت: حضرت زهرا (س) تنها الگوي زن مسلمان نيست بلكه ايشان براي تمام بشريت اسوه و الگوست و تعاليم و سيره ي او ، به ويژه سيره ي عملي او در پيشتيباني از مقام ولايت و امامت در شرايط بسيار پيچيده و ترديد آميز پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) براي همه عصرها و نسل ها ملاك و معيار است.

سردار ذوالقدر با بيان اين مطلب كه بسيج اداري ، كارگري از اولين نهادهاي تشكيلات بسيج است، حضور سازمان يافته بسيجيان در ادارات را تداوم بخش حيات انقلابي در اداره كشور بر شمرد و خاطرنشان كرد: بسيج ادارات مي تواند با همكاري و هماهنگي يا مسئولان اجرايي نقش تعيين كننده اي در تحقق دولت اسلامي داشته باشد.

جانشين فرمانده كل سپاه با اشاره به پيروزي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري اظهار اميدواري كرد: كه دولت اصولگرا بتواند به شكل گيري دولت اسلامي سرعت ببخشد و با جديت و سرعت به مطالبات بر زمين مانده مردم و رفع مشكلات كشور پاسخ بدهد.

سردار ذوالقدر در ادامه گفت: بسيج كارگري بايد دركارخانه ها و عرصه توليد ، فرهنگ تلاش و فداكاري را كه در جبهه آزمود با همان اراده، اخلاص و پشتكار توسعه و تعميم دهد.

وي با بيان اين مطلب كه ملت ما با برخورداري از منابع غني انساني و مادي مي تواند به قدرت ممتاز اقتصادي در منطقه و جهان تبديل شود تصريح كرد: بايد محيط كار، به فضاي تلاش توام با فداكاري و مبارزه تبديل شود.

جانشين فرمانده كل سپاه خاطرنشان كرد: اگر روحيه بسيجي ، انقلابي و جبهه اي جاي رابطه كاسبكارانه رادر محيط هاي كار بگيرد و روحيه تلاش و مبارزه براي رفع نيازمندي هاي كشور ايجاد شود بسياري از موانع توسعه و پيشرفت كشور مرتفع خواهد شد.

سردارذوالقدربا اشاره به تبليغات سوءعليه بسيج را ناشي از كار آمدي بسيج دانست و اظهار داشت: بسيج همچون موجود زنده و پويا هم جاذبه و هم دافعه دارد. ياران و هواداران انقلاب پشتيبان بسيج هستند و دشمنان و بدانديشان از بسيج زخم خورده و ناراحتند و دشمني آنها با بسيج امري طبيعي است.

وي درخصوص انتخابات رياست جمهوري اظهارداشت: انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در نوع خود بي نظير بود و با وجود تلاش گسترده دشمنان و بدخواهان به بهترين نحو ممكن برگزار شد و با عنايت الهي و به مدد آگاهي و احساس مسئوليت مردم، هم حضور حداكثري كه راهبرد تضمين شده از سوي مقام معظم رهبري بود تحقق يافت و هم فرد صالح و شايسته اي از مجموعه اصولگرايان اصلاح طلب به توفيق خدمتگذاري در اين عرصه دست يافت.

وي با تخطئه كساني كه نيروهاي اصولگرا را در جريان انتخابات به بي برنامگي ، اختلافات، قدرت طلبي و عدم تفاهم بر سر كانديداي واحد متهم مي كردند ، گفت: در شرايط پيچيده سياسي كه قدرتهاي خارجي و جريانهاي فزون خواه در داخل از مدتها قبل مترصد بوده و برنامه ريزي كرده بودند كه نتيجه انتخابات را به نفع خود تغيير دهند و از شكل گيري يك دولت كار آمد اصولگرا جلوگيري نمايند، بايد پيچيده عمل مي شد و نيروهاي اصولگرا بحمد الله با طراحي درست و چند لايه توانستند در يك رقابت واقعي و تنگاتنگ، حمايت اكثريت مردم را به خدمتگذاري بيشتر و موثرترجلب نمايند.

وي با اعلام آمادگي سپاه و بسيج براي كمك به دولت آينده در رفع مشكلات كشور ، فرماندهان بسيج را به تلاش همه جانبه براي كمك به دولت دكتر احمدي نژاد فرا خواند.