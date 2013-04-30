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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۱

از صبح امروز/

آغاز مرحله دوم المپیاد علمی دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان

آغاز مرحله دوم المپیاد علمی دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان

دامغان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پروش استان سمنان از آغاز مرحله دوم المپیاد علمی دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان خبر داد.

حسین فولادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله دوم المپیاد علمی دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان از صبح امروز آغاز شده است اظهار داشت: این المپیاد در مرکز استان برگزار می شود و تا 14 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه یک هزار و 600 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرهای استان سمنان در مرحله اول المپیاد علمی شرکت داشتند، و افزود: از این تعداد شرکت کننده در المپیاد علمی 84 نفر موفق شدند به مرحله دوم راه پیدا کنند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پروش استان سمنان با اشاره به رشد 156 درصدی از نظر تعداد راه یافتگان به مرحله دوم المپیاد و نسبت به سال های قبل، خاطر نشان ساخت: در مرحله دوم المپیاد علمی، دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان باید 80 درصد نمره علمی را کسب کنند تا به مرحله پایانی راه یابند.

فولادیان در پایان گفت: مرحله پایانی المپیاد علمی دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان در تابستان امسال و به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2044222

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