با این شماره به نمایشگاه کتاب زنگ بزنید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول اطلاع رسانی بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اظهار داشت: با توجه به نیازی که درباره اطلاع رسانی تلفنی احساس میشد، این سیستم راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: اگر علاقهمندان کتاب بخواهند قبل از حضور در نمایشگاه اطلاعات جامعی درباره نمایشگاه داشته باشند، در ایام نمایشگاه همه روزه میتوانند با این شمارهها تماس بگیرند.
به گفته مطلبی برای این شکل از اطلاع رسانی تلفنی 10 خط در نظر گرفته شده است. 88496549 شمارهای است که از سوی وی برای اطلاع رسانی تلفنی اعلام شد.
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 11 تا 21 اردیبهشت در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود.
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