"اردوغان" با برگزاری جشن روز کارگر در استانبول مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه و "حسین آونی متوتنو" استاندار استانبول تاکید کرده اند که فردا نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم روز کارگر در میدان معروف تاکسیم استانبول جلوگیری خواهند کرد.

اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز در حضور اعضای پارلمانی حزبش در این خصوص گفت: برخی اتحادیه ها تمام تلاش خود را می کنند تا روز اول ماه می را تبدیل به درگیری و تنش کنند.

وی در ادامه خطاب به برخی اتحادیه ها گفت: در صورت بروز اقدامات تحریک آمیز در این روز و در جریان برگزاری این تظاهرات آیا شما مسئولیت مرگ حتی یک نفر را عهده دار خواهید بود؟

استاندار استانبول هم در سخنانی در میدان تاکسیم در این خصوص گفت: نیروهای امنیتی در این روز از تجمع در این میدان جلوگیری خواهند کرد.

این مقام محلی گفت: آخرین حرف ما این است که فردا قطعا اجازه برگزاری تجمع در این میدان داده نخواهد شد.

با وجود تهدیدات مقامات ترکیه شماری از اتحادیه های این کشور روز گذشته اعلام کرده اند که فردا برای برگزاری جشن روز کارگر در این میدان تجمع خواهند کرد.