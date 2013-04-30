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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۵۳

خصوصی اعلام کرد:

مطالعات مناطق نمونه گردشگری صومعه سرا به پایان رسید

مطالعات مناطق نمونه گردشگری صومعه سرا به پایان رسید

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی از انجام مطالعات مناطق نمونه گردشگری در شهرستان صومعه سرا خبر داد.

حمید رضا خصوصی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دو دور سفر اول و دوم هیئت دولت به استان گیلان پنج منطقه نمونه گردشگری در این شهرستان به تصویب رسید.

وی همچنین اظهارداشت: منطقه گردشگری ساحلی – تالابی باقلاکش، منطقه جلگه ای - کوهپایه ای تنیان، منطقه گردشگری گسکر و نوخاله صومعه سرا از مناطق نمونه گردشگری صومعه سرا است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی  " تنیان " را نگینی ارززشمند اما گمنام لقب داد و گفت: این منطقه دارای پنج هزار نفر جمعیت است.

وی در ادامه با اعلام اینکه صومعه سرا  ظرفیت های مستعدی برای توسعه صنعت گردشگری، کشاورزی، صنعتی و خدماتی دارد از سرمایه گذاران بخش خصوصی خواستار سرمایه گذاری در این شهرستان  شد.

خصوصی ثانی همچنین ایجاد اشتغال را امروز یک عبادت دانست و اظهارداشت: سرمایه گذاران را باید با آغوش باز پذیرفت و موانع بروکراسی اداری را کاهش داد.

وی با بیان اینکه صومعه سرا 17 مدرسه با  70 درصد تخریبی دارد، یادآورشد: هم اکنون در این شهرستان 10 مدرسه در حال ساخت است.

کد مطلب 2044234

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