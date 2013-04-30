خیرین اردبیل پیشگام مدرسه سازی در کشور هستند/ تعهد 7 میلیارد ریالی خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، یادور وحدتی پور ظهر سه شنبه در جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اردبیل افزود: خیرین این استان در این راستا تاکنون 340 مدرسه در قالب هزار و 389 مدرسه ساخته اند که در کشور بی نظیر است.

وی با بیان اینکه زیربنای توسعه کشور رشد علمی است و توسعه علمی نیز با توسعه مدارس محقق می شود، اضافه کرد: خیرین مدرسه ساز توسعه کشور را با ساخت مدرسه آغاز کرده اند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان ساخت مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز را براساس وظیفه تاریخی و ملی و قدم گذاشتن آگاهانه برای ساختن ایران اسلامی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه خیرین آثار سو عقب ماندگی علمی را در کشور می دانند، یادآور شد: بنابراین این مردان و زنان آسمانی با کاری عاشقانه و عارفانه و با نیکوکاری توسعه علمی کشور را با ساخت مدرسه پی ریزی می کنند.

وحدتی پور با اشاره به برگزاری جشن بی نیازی به مدارس کپری در سطح کشور متذکر شد: علاوه براین کار خیرین مدرسه ساز باعث شده که در آینده ای نزدیک جشن بی نیازی از مدارس فرسوده نیز در کشور و این استان برگزار کنیم.

وی برگزاری این جشنواره را با هدف تکریم خیرین و نیز توسعه فرهنگ خیری در جامعه برشمرد و ادامه داد: علاوه بر مدارس ایجاد شده خیرین تاکنون دو باب واحد شبانه روزی به ارزش 30 میلیارد ریال، پنج باب نمازخانه، دو باب کتابخانه و... احداث و در دانش آموزان قرار داده اند.

این مسئول از ساخت 25 مدرسه در قالب 104 کلاس درسی از سوی خیرین در سطح استان خبر داد و با اشاره به حضور خیرین ممتاز کشور در این استان عنوان کرد: بیش از 30 درصد خیریان این استان بانوان هستند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان طی روزهای گذشته در شهرستان های مختلف از تعهد مدرسه سازی به مبلغ بیش از هفت میلیارد و 700 میلیون ریال توسط خیران استان خبر داد.

وحدتی پور متذکر شد: این تعهدات در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی از جمله تجهیز مدارس و نیز اهدا سه قطعه زمین در شهرستان های بیله سوار و پارس آباد محقق شده است.

در پایان این جشنواره از تعدادی خیر مدرسه ساز داخل استان و خارج از استان و نیز خیرین غیربومی تجلیل شد.