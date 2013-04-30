  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۱۲

صدور حکم حبس ابد برای دیکتاتور فراری تونس در دادگاه صفاقس

صدور حکم حبس ابد برای دیکتاتور فراری تونس در دادگاه صفاقس

دادگاهی در صفاقس تونس برای زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس به طور غیابی به اتهام دخالت در حوادث شهر صفاقس حکم حبس ابد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تونس، منابع تونسی اعلام کردند: دادگاهی نظامی در شهر صفاقس در تونس زین العابدین بن علی دیکتاتوری فراری این کشور را به حبس ابد محکوم کرد.

رسانه تونسی گزارش داد: صدور احکام جدید  علیه بن علی که در 14 ژانویه 2011 به خارج از کشور فرار کرده مربوط به حوادث شهر صفاقس در طی انقلاب مردمی در تونس که تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت، است.

این دادگاه همچنین برای رفیق بالحاج قاسم وزیر کشور سابق تونس نیز ده سال حبس صادر کرد.

بن علی به همراه همسرش لیلی الطرابلسی هم اکنون در عربستان سعودی که به بهشت دیکتاتورهای فرار معروف است به سر می برد.

کد مطلب 2044238

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها