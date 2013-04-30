صدور حکم حبس ابد برای دیکتاتور فراری تونس در دادگاه صفاقس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تونس، منابع تونسی اعلام کردند: دادگاهی نظامی در شهر صفاقس در تونس زین العابدین بن علی دیکتاتوری فراری این کشور را به حبس ابد محکوم کرد.

رسانه تونسی گزارش داد: صدور احکام جدید علیه بن علی که در 14 ژانویه 2011 به خارج از کشور فرار کرده مربوط به حوادث شهر صفاقس در طی انقلاب مردمی در تونس که تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت، است.

این دادگاه همچنین برای رفیق بالحاج قاسم وزیر کشور سابق تونس نیز ده سال حبس صادر کرد.

بن علی به همراه همسرش لیلی الطرابلسی هم اکنون در عربستان سعودی که به بهشت دیکتاتورهای فرار معروف است به سر می برد.