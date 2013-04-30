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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

عراقی در گفتگو با مهر تاکید کرد:

شکار در مناطق زیست محیطی شهرستان دامغان ممنوع شد

شکار در مناطق زیست محیطی شهرستان دامغان ممنوع شد

دامغان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان با اشاره به فرارسیدن زاد و ولد وحوش، بر ممنوع بودن شکار در مناطق زیست محیطی در این شهرستان تاکید کرد.

مسلم عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به فرارسیدن زاد و ولد وحوش در مناطق حفاظت شده و زیست محیطی شهرستان دامغان شکار در این مناطق ممنوع شد.

وی یادآور شد: به منظور زایش وحوش در فصل بهار و اهمیت افزایش جمعیت وحوش هرگونه شکار و تیراندازی در مناطق حیات وحش و نیز رفتن افراد به این مناطق جلوگیری می شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دامغان تصریح کرد: محیط بانان این اداره در صورت مشاهده تخلف شامل هر گونه تیراندازی و حضور افراد در این مناطق با متخافان طبق قانون برخورد قاطع خواهند کرد.

عراقی در خاتمه، وحوش شهرستان دامغان را یک هزار و 500 تا  دو هزار راس شامل قوچ، کل، بز و میش ذکر کرد و گفت: طالو، شیربند، سفیدکوه، آرسک و مناطق آزاد دیباج از مناطق زیست وحوش و مناطق شکار ممنوع در شهرستان دامغان است.

کد مطلب 2044241

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