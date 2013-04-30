فوتبالیست های نونهال خراسان رضوی به دلیل نداشتن حامی از تیم ملی خط خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سهمی ظهرسه شنبه در نشست خبری اختتامیه مسابقات فوتبال نونهالان آسیا که در محل هتل میثاق مشهد برگزار شد اظهار کرد: چهار نفر از فوتبالیست های نونهال مشهد در اردوی آمادگی تیم ملی نونهالان حضور داشتند که از طرف هیئت فوتبال استان معرفی شده بودند اما نام این چهار بازیکن از لیست نهایی تیم ملی خط خورد.

وی افزود: دلیل خط خوردن نام این چهار بازیکن مشهدی از لیست تیم ملی به این دلیل است که ما کسی را در فدراسیون فوتبال نداریم.

نماینده فدراسیون فوتبال درمسابقات نونهالان فوتبال آسیا گفت: اگر آقایان قصد انتخاب این چهار بازیکن را داشتند هیچ بهانه ای وجود نداشت.

وی افزود: نظر نماینده فدراسیون فوتبال آسیا بر این بود که مشهد حتی توانایی برگزاری مسابقات جهانی در رده سنی نونهالان را نیز دارد.

سهمی بیان کرد: قبل از برگزاری مسابقات آسیایی 800 مکاتبه با سازمان ها و جاهای مختلفی انجام داده ام و به 34 مدرسه فوتبال نیز به منظور حضور در ورزشگاه و حمایت از تیم ملی کشورمان نامه نوشته ام و همه امکانات لازم را نیز در اختیارشان قرار داده ایم تا بتوانیم مسابقات را به شکل آبرومندی برگزار کنیم.

وی افزود: 70 درصد از اعضای ستاد برگزاری این دوره از مسابقات را اعضای هیئت فوتبال استان تشکیل می دهند و بقیه افراد نیز از بین پیشکسوتان و برخی از اصحاب رسانه برگزیده و در جمع اعضای ستاد حضور داشته اند تا بتوانیم به نحو احسن مسابقات را برگزار کنیم.

سهمی همچنین از برگزاری یک دوره کلاس مربی گری و همچنین یک دوره کلاس داوری فوتبال در ضمن انجام مسابقات آسیایی نونهالان خبر داد و بیان کرد: در کلاس داوری که روز گذشته برگزار شد 140 داور حضور داشتند.