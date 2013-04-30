تلاش غرب برای بی ثباتی در کشورهای عربی با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، ضاحی خلفان گفت: انقلابهایی که بهار عربی نامیده می شود توطئه بزرگی علیه کشورهای عربی بود که با هدف بر هم زدن اوضاع منطقه به وجود آمدند.

رئیس پلیس دبی بیان کرد: انگلیس و برخی از کشورهای غربی سالهای طولانی به دنبال بی ثبات کردن اوضاع کشورهای مجاور رژیم صهیونیستی از جمله سوریه و مصر به منظور حمایت از امنیت اسرائیل بوده اند.

وی در ادامه حملات خود به گروه اخوان المسلمین آنها را متهم به تلاش برای براندازی رژیمهای حوزه خلیج فارس کرد.

شایان ذکر است که رئیس پلیس دبی هر از گاهی به انتقادهای تندی از اخوان المسلمین مصر می پردازد.