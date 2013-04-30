توسعه و تغییر شرایط فرودگاه آبادان در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رحیمی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست با مسئولان فرودگاه آبادان با بیان اینکه پروژه های عمرانی فرودگاه آبادان در برنامه های این سازمان تعریف شده است، گفت: توسعه و تغییر شرایط فرودگاه بین المللی آبادان از اولویت ها و برنامه های این منطقه تجاری صنعتی است و طبق توافقات صورت گرفته است .



رحیمی افزود: بر اساس نظر مدیرعامل سازمان، پروژه های تغییر نما و بهسازی ترمینال، روکش آسفالت باند دوم و احداث استخر ذخیره آب ایمنی زمینی در دستور کار سازمان قرار دارد.



رحیمی تصریح کرد؛ سازمان منطقه آزاد اروند عزم جدی در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های فرودگاه دارد



همچنین مدیر فرودگاه آبادان در این نشست اظهار کرد: پیگیری پروژه های سال 92 فرودگاه بین المللی آبادان و ارائه برنامه های آینده از موضوعات محوری این فرودگاه در سال جاری به شمار می رود.



محمدرضا رضایی ضمن اشاره به روند اجرای پروژه های بهسازی پارکینگ، احیا فضای سبز و نصب سایبان در ورودی و خروجی ترمینال گفت: تاکنون پیشرفت و سرعت اجرای پروژه ها، بسیار مطلوب و رضایت بخش بوده است.



وی ادامه داد: ایجاد روشنایی در محوطه پارکینگ خودرو و نورپردازی محوطه پارکینگ از جمله برنامه های تکمیلی عملیات بهسازی و زیباسازی پارکینگ خواهد بود.

