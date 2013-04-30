توهین به شخصیت پیامبر اسلام با هدف از بین بردن محور اتحاد مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون «پیامبر اعظم، محور امت اسلامی» در نخستین اجلاس اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و بیداری اسلامی با حضور علما و اندیشمندان مسلمان و فعال در عرصه هاي سیاسی و اجتماعی بیداری اسلامی از سراسر جهان در تهران برگزار شد.

در این کمیسیون تاکید شد شخصیت و سیره عملی و اخلاقی پیامبر گرامی اسلام(ص) به عنوان انسان کامل، بهترین پیامبران و رحمه للعالمین، باید با توجه به نیازهای جامعه امروز مورد بازشناسی قرار گرفته و ابعاد شخصیتی ایشان به تمامی جهانیان شناسانده شود. همچنین علمای اسلامی باید به منظور هدایت امت در شرایط پیچیده و دشوار کنونی بیش از پیش الگوی رفتاری و اخلاقی پیامبر اکرم(ص) را مورد توجه قرار داده و آن را نصب العین خود قرار دهند.

علمای شرکت کننده تاکید کردند آگاه سازی امت از سیره فردی و اجتماعی نبی اکرم(ص) از مهمترین وظایف علما در فرایند بیداری اسلامی تلقی می‌شود و این امر بدون تردید در فرایند گسترش بیداری اسلامی نقش بسزایی خواهد داشت.

شرکت کنندگان تاکید کردند محبت و ارادت به پیامبر(ص) باید به عنوان مهمترین محور وحدت، انسجام و همگرایی مسلمانان بیش از پیش مورد توجه همگان به ویژه علمای اسلامی قرار گیرد. همچنین سیره اخلاقی و حکومتی پیامبر گرامی اسلام(ص) مهمترین گنجینه‌ای است که در فرایند بنیان‌گذاری تمدن نوین اسلامی باید محور الگوسازی قرار گیرد.

ویژگی‎ها و شاخصه‎های نظام حکومتی و اجتماعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هدایت جامعه اسلامی به عنوان مهمترین معیار حکمرانی در جوامع اسلامی و روش پیامبر در برخورد با غیر مسلمانان به عنوان یک الگوی کامل از دیگر مباحث مطرح شده در این کمیسیون بود.

علمای جهان اسلام تاکید کردند امت مسلمان باید توهین به پیامبر(ص) را از یک تهدید به فرصتی برای وحدت داخلی و پشتیبانی از بیداری اسلامی تبدیل کنند. همچنین دشمنان اسلام با توجه به نقش محوری رسول اکرم(ص) در وحدت نظر تمام مسلمانان، در تلاش هستند تا با توهین‌های مکرر به ساحت ایشان از آن پیامبر عظیم‌الشأن قداست‌زدایی کنند. برای مقابله با این امر مسلمانان نباید نسبت به کوچکترین توهینی به آن حضرت تسامح به خرج دهند.

در پایان این جلسه تصریح شد قداست همه انبیای الهی(ع) و حرمت آنان باید حفظ و توهین به آنها در قوانین بین‌المللی ممنوع شود.

توهین به شخصیت پیامبر اسلام با هدف از بین بردن محور اتحاد مسلمان است

شرکت کنندگان در اجلاس علما و بیداری اسلامی و در کمیسیون پیامبر اعظم، محور امت اسلامی تاکید کردند: دشمنان اسلام با توجه به نقش محوری رسول اکرم(ص) در وحدت نظر تمام مسلمانان، در تلاش هستند تا با توهین‌های مکرر به ساحت ایشان از آن پیامبر عظیم‌الشأن قداست‌زدایی کنند.

کمیسیون پیامبر اعظم، محور امت اسلامی در نخستین اجلاس اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و بیداری اسلامی با حضور علما و اندیشمندان مسلمان و فعال در عرصه هاي سیاسی و اجتماعی بیداری اسلامی از سراسر جهان در تهران برگزار شد.

در این کمیسیون تاکید شد شخصیت و سیره عملی و اخلاقی پیامبر گرامی اسلام(ص) به عنوان انسان کامل، بهترین پیامبران و رحمه للعالمین، باید با توجه به نیازهای جامعه امروز مورد بازشناسی قرار گرفته و ابعاد شخصیتی ایشان به تمامی جهانیان شناسانده شود. همچنین علمای اسلامی باید به منظور هدایت امت در شرایط پیچیده و دشوار کنونی بیش از پیش الگوی رفتاری و اخلاقی پیامبر اکرم(ص) را مورد توجه قرار داده و آن را نصب العین خود قرار دهند.

علمای شرکت کننده تاکید کردند آگاه سازی امت از سیره فردی و اجتماعی نبی اکرم(ص) از مهمترین وظایف علما در فرایند بیداری اسلامی تلقی می‌شود و این امر بدون تردید در فرایند گسترش بیداری اسلامی نقش بسزایی خواهد داشت.

شرکت کنندگان تاکید کردند محبت و ارادت به پیامبر(ص) باید به عنوان مهمترین محور وحدت، انسجام و همگرایی مسلمانان بیش از پیش مورد توجه همگان به ویژه علمای اسلامی قرار گیرد. همچنین سیره اخلاقی و حکومتی پیامبر گرامی اسلام(ص) مهمترین گنجینه‌ای است که در فرایند بنیان‌گذاری تمدن نوین اسلامی باید محور الگوسازی قرار گیرد.

ویژگی‎ها و شاخصه‎های نظام حکومتی و اجتماعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هدایت جامعه اسلامی به عنوان مهمترین معیار حکمرانی در جوامع اسلامی و روش پیامبر در برخورد با غیر مسلمانان به عنوان یک الگو کامل از دیگر مباحث مطرح شده در این کمیسیون بود.

علمای جهان اسلام تاکید کردند امت مسلمان باید توهین به پیامبر(ص) را از یک تهدید به فرصتی برای وحدت داخلی و پشتیبانی از بیداری اسلامی تبدیل کنند. همچنین دشمنان اسلام با توجه به نقش محوری رسول اکرم(ص) در وحدت نظر تمام مسلمانان، در تلاش هستند تا با توهین‌های مکرر به ساحت ایشان از آن پیامبر عظیم‌الشأن قداست‌زدایی کنند. برای مقابله با این امر مسلمانان نباید نسبت به کوچکترین توهینی به آن حضرت تسامح به خرج دهند.

در پایان این جلسه تصریح شد قداست همه انبیای الهی(ع) و حرمت آنان باید حفظ و توهین به آنها در قوانین بین‌المللی ممنوع شود.

نقش و جایگاه کشورهای اسلامی در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی باید تقویت شود

شرکت کنندگان در اجلاس بیداری اسلامی وعلما با در کمیسیون «جهان آینده و جایگاه امت اسلامی» تاکید کردند نقش و جایگاه کشورهای اسلامی در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم این کشورها نیست.

کمیسیون «جهان آینده و جایگاه امت اسلامی» در نخستین اجلاس علما و بیداری اسلامی با حضور علما و اندیشمندان مسلمان و فعال در عرصه‌هاي سیاسی و اجتماعی بیداری اسلامی از سراسر جهان در تهران برگزار شد.

در این کمیسیون عنوان شد جهان اسلام دارای ظرفیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بالقوه و بالفعل متعددی است که در صورت شناخت دقیق و بهره‌گیری صحیح و همچنین گسترش و توسعه همکاری‌های داخلی، می‌تواند شرایط زندگی مسلمانان در نقاط مختلف جهان را به شکل قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشد.

علمای شرکت کننده در این اجلاس تاکید کردند نهضت عظیم بیداری اسلامی در کنار نفی استبداد داخلی و ساختار مبتنی بر سلطه‌جویی و قدرت‌طلبی در سطح بین‌المللی، تنها راه تحقق صلح و عدالت جهانی را بازگشت به تعالیم انبیاء الهی؛ احترام به نقش مردم و حفظ کرامت انسانی می‌داند.

شرکت کنندگان در این کمیسیون با بیان اینکه موفقیت‌های چشمگیر مسلمانان در نقاط مختلف جهان اسلام عملاً ساختار ناعادلانه قدرت در سطح جهانی را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است، اظهارداشتند: امت اسلامی در آستانه موازنه جدیدی از قدرت قرار دارد و باید از این فرصت در جهت ارتقای جایگاه بین‌المللی جوامع اسلامی بهره‌برداری شود.

علمای جهان اسلام ضمن محکوم کردن سیاست‌های دوگانه غرب در زمینه مسائلی همچون حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده و برخورداری از فناوری‌های پیشرفته و به ویژه فناوری هسته‌ای، از دولت‌های اسلامی خواستند که با وحدت نظر و وحدت رویه اجازه ندهند که غرب معیارها و خواسته‌های خود را بر دیگران تحمیل کند.

براساس مصوبات کمیسیون جهان آینده و جایگاه امت اسلامی مسلمانان باید با ایجاد یک نهضت علمی و بهره‌گیری از تجربیات مختلف و با اعتماد به نفس و خودباوری، ضمن تلاش برای الگوسازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس آموزه‌های دینی و بومی، جایگاه شایسته خود را در سطح بین‌المللی بازیابی و بازسازی کنند.

در این نشست مسأله فلسطين به عنوان اصلي­ترين مسأله جهان اسلام عنوان و آن را يكي از اركان جنبش بيداري اسلامي که در مسير تكامل آن نقش اساسي دارد دانسته شد. همچنین بر این اساس، جنبش بیداری اسلامی تا زمان احقاق حقوق ملت ستمدیده فلسطین و حاکمیت آنها بر تمامی سرزمین‌های اشغالی، از بحر تا نهر، به حمایت خود از مقاومت ادامه خواهد داد.

شرکت کنندگان با اشاره به اینکه رسانه‌ها یکی از ابزارهای قدرت در عصر انفجار اطلاعات به شمار می‌آیند، تصریح کردند: این ابزار همانگونه که از سوی غرب به منظور تصویرسازی منفی علیه بیداری اسلامی به کار گرفته می‌شود، باید در جهت گسترش بیداری اسلامی نیز مورد استفاده مسلمانان قرار بگیرد.

علمای شرکت کننده با بیان اینکه نقش و جایگاه کشورهای اسلامی در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم این کشورها نیست، تاکید کردند بر این اساس، جوامع اسلامی برای تضمین دستیابی به حقوق بین‌المللی خود باید نقش فعال‌تری در این نهادها و سازمان‌ها ایفا کنند.

نقش آفرینی علماء و اندیشمندان اسلامی در ایجاد وحدت و تشکیل امت واحده اسلامی،انتظارات و مطالبات جهان اسلام از علماء جهت هدایت، رهبری و جلوگیری از انحراف جنبش‎های بیداری اسلامی، نقش علماء در شکل دهی و احیای تمدن اسلامی برپایه دین، عقلانیت، علم و اخلاق، چشم انداز بیداری اسلامی در مدیریت آینده جهان اسلام و نظام بین‌الملل و بررسی عوامل رشد و بالندگی بیداری اسلامی در مدیریت جهان از دیگر محورهای مورد بررسی در این کمیسیون بود.