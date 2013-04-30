166 واحد صنعتی از مصوبات ستاد تسهیل در کشور برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا عصر سه شنبه در کارگروه ویژه ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی استان که در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد اظهارداشت: با شرایط حاکم بر صنعت کشور با بررسی مشکلات و تعامل با بانکها تلاش می کنیم مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی را برطرف کنیم.

وی افزود: به موازات تامین منابع مالی مسائل مربوط به پرداخت بدهی ها، بیمه، تامین اجتماعی، زیرساختها و نقدینگی در جلسات ستاد مورد بررسی کارشناسی و تصمیم گیری سریع نیز قرار می گیرد.

صالحی نیا تصریح کرد: با گذشت سه سال از زمان تشکیل ستاد تسهیل با تفویض اختیار به استانها با کمک استانداری تمامی مشکلات واحدها پیگیری و بررسی می شود و با تامین منابع مالی از دیدگاه قانون بودجه پیش بینی های لازم صورت گرفته تا موانع تولید برطرف شود.

این مسئول بیان کرد: در سال گذشته از محل منابع موجود در اختیار 116 واحد به بانک ها معرفی شدند که در این زمینه 480 میلیارد تومان به صاحبان بنگاهها پرداخت شده است که در این راستا اگر بانک ها به تعهدات خود عمل کنند به کاهش مشکلات تولید کمک می شود.

وی افزود: در سال قبل 600 میلیارد تومان دیگر نیز به واحدهای مشکل دار پرداخت شد که در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفت.

صالحی نیا یادآورشد: خوشبختانه استان قزوین در مقایسه با سایر مناطق کشور جایگاه مناسبی دارد و در جذب اعتبارات سه درصد از محل سپرده های قانونی در رده نهم قرار دارد که در بودجه امسال هم اعتبارات لازم برای حمایت از تولید پیش بینی شده است.

این مسئول بیان کرد: در بخشهایی از صنایع از جمله قطعه سازی و خودرو سازی با چالش و تلاطم هایی مواجه بودیم که تلاش می کنیم با بررسی تخصصی به شرایط مطلوب برسیم.

وی افزود: بیش از دو ماه است که در بخش تولید خودرو رکود نامطلوبی ایجاد شده که امیدواریم از نیمه دوم اردیبهشت ماه با سیاست های اتخاذ شده شاهد افزایش تولید خواهیم بود.

صالحی نیا اظهارداشت: تاکنون حمایت های لازم از قطعه سازان و خودروسازی صورت گرفته و این روند ادامه خواهد یافت تا اشتغال کشور دچار بحران نشود.

مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین هم با اشاره به عزم جدی مسئولان استان به حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی از صاحبان صنایع خواست با طرح مشکلات خود راهکار حل آن را نیز ارائه کنند تا در کوتاهترین زمان بتوان موانع تولید را برطرف کرد.