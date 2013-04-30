برگشت 634 طرح كشاورزي در بانك هاي خراسان جنوبي

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علي محمد رمضاني ظهر سه شنبه در بيست و سومين كارگروه توسعه بخش كشاورزي استان،‌ اظهارداشت: مجموعا 969 طرح توسعه بخش كشاورزي استان از طريق صندوق حمايت بخش كشاورزي به اين بانك معرفي شده است.

وي با اشاره به اينكه اين بانك نسبت به پرداخت طرح هاي بالاي 30ميليون تومان اقدام مي كند، افزود: از تعداد طرح هاي معرفي شده به اين بانك 634 طرح به دبيرخانه برگشت داده شده است.

رمضاني با اشاره به اينكهدر اين راستا هم اكنون تنها 335 پرونده در بانك باقي مانده است، تصريح كرد: از اين تعداد نيز 155 طرح در بانك در دست بررسي است.

وي اضافه كرد: طرح هاي برگشت خورده از اين بانك زير 30 ميليون تومان بوده است.

رمضاني با اشاره به اينكه اين مهم از سوي ابلاغيه مركزي اجرا شده است، گفت: تاكنون هفت طرح توسعه بخش كشاورزي در اين بانك منجر به عقد قرارداد و پرداخت شده است.

مديرشعب بانك سپه خراسان جنوبي يادآور شد: در اين راستا 590 ميليون تومان تسهيلات بخش كشاورزي استان در اين بانك پرداخت شده است.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار خراسان جنوبي هم در اين كارگروه، با تاكيد بر اينكه كشاورزي محور توسعه استان است، گفت: پرداخت تسهيلات بخش كشاورزي فرصت مناسبي براي توسعه كشاورزي و ارتقاء روش هاي كشاورزي براي كشاورزان است.

مجيد اميني با بيان اينكه پرداخت تسهيلات كشاورزي در استان بايد با سرعت بيشتري انجام شود، تاكيد كرد: نقايص موجود در پرونده ها بايد در بانك ها به سرعت شناسايي و نسبت به رفع مشكلات پرونده ها اقدام شود.