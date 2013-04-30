دستگيری سارقان منزل با 10 فقره سرقت در فسا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامي شهرستان فسا از دستگيري سارقان منزل و كشف 10 فقره سرقت از آنان در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ غفار محمدي در تشريح جزييات اين خبر گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت منزل در سطح شهرستان موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران انتظامي شهرستان قرار گرفت.

وي ادامه داد: ماموران با انجام يكسري اقدامات اطلاعاتي و پليسي به يك دستگاه خودرو پژو كه در محورهاي مواصلاتي شهرستان در حال حركت بود مشكوك شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان فسا بیان كرد: بلافاصله شماره پلاك خودرو مورد نظر به واحدهاي گشتي سطح شهرستان اعلام شده و در نهايت ماموران خودرو را در يكي از محورهاي خروجي شهرستان متوقف كردند.

سرهنگ محمدي گفت: در اين رابطه متهمان به نام هاي " م- الف" ، "س- ع"، "الف – ر" و "ك- ن" دستگير و در بازرسي از آنها مقاديري طلا و جواهرات كشف شد.

وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته از متهمان تعداد 10 فقره سرقت منزل در شهرستان از آنها كشف شد.

کاهش 70 درصدي سرقت در مرودشت

انواع سرقت در فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرستان مرودشت 70 در صد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامي شهرستان مرودشت با اعلام اين خبر گفت: با توجه به وجود اماکن باستاني و گردشگري متعدد و افزايش چشمگير مسافران نوروزي، با تلاش مضاعف كاركنان انتظامي اين شهرستان انواع سرقت در فروردين ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش چشم گيري را داشته است.

سرهنگ علي شيبانيان تصريح کرد: در فروردين ماه سال جاري نسبت به فروردين ماه سال گذشته سرقت منزل 76 درصد، سرقت اماکن خصوص 74 درصد، سرقت اماکن دولتي100 درصد، سرقت خودرو 13 درصد، سرقت موتورسيکلت 38 درصد، سرقت درون خودرو 89 درصد، سرقت احشام 50 درصد، سرقت وسايل و قطعات خودرو 73 درصد، کيف قاپي100درصد، کش و روزني100 درصد و ساير سرقت ها 68 درصدکاهش يافته است.

وي از افزايش کشفيات آن فرماندهي در فروردين ماه سال جاري هم خبر داد و گفت: در اين مدت زماني کشفيات سرقت احشام 100 درصد،جيب بري100 درصد،پلاک و موتوراتومبيل100 درصد و مواد مخدر 608 درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامي شهرستان مرودشت ادامه داد: افزايش توان رزمي و علمي کارکنان، ساماندهي و تشديد گشت هاي حوزه استحفاظي، تعامل و همكاري بسيار خوب مردم و بسيج با پليس، همكاري صاحبان پارکينگ هاي عمومي در نصب دوربين هاي مداربسته از اقدامات مهم انتظامي شهرستان در جهت کاهش جرايم بوده است.

سرهنگ شيبانيان حضور فعال و شبانه روزي کارکنان در اماکن گردشگري و باستاني، برخورد مناسب همراه با سعه صدر کارکنان با مردم و مسافران نوروزي را از ديگر عوامل كاهش جرائم طي اين مدت در شهرستان مرودشت عنوان كرد.

کشف سيگار قاچاق در داراب

فرمانده انتظامي شهرستان داراب از كشف بيش از 219 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ ديندارلو در تشريح اين خبر گفت: ماموران انتظامي شهرستان در حين كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه خودرو پژو مشكوك شدند.وي ادامه داد: بلافاصله ماموران به خودرو مورد نظر دستور ايست داده كه راننده بدون توجه به مسير خود ادامه و اقدام به فرار كرد.

سرهنگ ديندارلو افزود: پس از مسافتي تعقيب و گريز در نهايت خودر مورد نظر متوقف و در بازرسي از آن 219 هزار و 260 نخ سيگار قاچاق كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان داراب بیان كرد: متهم به نام " غ- ي" دستگير و تحقيقات بيشتر در اين زمينه ادامه دارد.