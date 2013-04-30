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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۰۹

موسوی:

افزایش خدمات بهداشتی در آبادان امری ضروری است

افزایش خدمات بهداشتی در آبادان امری ضروری است

آبادان – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان بر موضوع افزایش خدمات بهداشتی ارائه شده به شهروندان آبادانی تاکید کرد و آن را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی اله موسوی ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای سلامت آبادان اظهار کرد: ارائه خدمات باید در خور شان شهروندان اعم از شهری و روستایی باشد.

وی افزود: فلسفه وجودی شورای سلامت در شهرستان آن است که هر دستگاه ها مرتبط در امر تامین و پایداری سلامت و بهداشت در جامعه اعم از شبکه بهداشت، ادارات آبفا، برق، نیروی انتظامی، شهرداری و... هر کدام به فرا خور به انجام وظایف محوله بپردازند.

موسوی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی شهر باید علاوه بر وظیفه ذاتی و سازمانی که بر عهده دارند، بر اساس تصمیم گیری هایی که در حوزه سلامت اتخاذ می شود، مصوبات و تصمیمات را پیگیری و اجرا کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان با بیان اینکه متاسفانه برخی از مصوبات در چندین جلسه مطرح می شوند اما نهایی نمی شود، تصریح کرد: نیاز است تا مسائل و مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و به انجام برسند تا شهرستان را در بحث سلامت مردم به رتبه ای برساند که در خور شان شهروندان اعم از شهری و روستایی باشد.

موسوی با اشاره به برپایی نخستین جلسه شورای سلامت در سال جاری یادآور شد: باید تصمیم گیری ها در سال 92 به نحوی کلید بخورد که با دید فرا موضوعی و وضعیتی به مسائل نگاه شود و موضوعات مهم پیگیری تا به یک نتیجه واحد و مطلوب برسیم.

وی ادامه داد: وجود مشکلات عدیده در زمینه بهداشت به معنای عدم انجام کار نیست بلکه نشان از حساسیت، احساس مسئولیت و حس ظن مسئولان امر دارد که جای قدردانی دارد.

موسوی گفت: تلاش در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه  تنها وظیفه یک نهاد یا ارگان خاصی نیست و باید که در این زمینه تمامی دستگاه های اجرایی شهر در تعاملی نزدیک و خوب در صدد رفع مشکلات باشند.

وی ابراز امیدواری کرد تا خروجی این جلسات نتیجه ای در خور شان را برای مردم به همراه داشته باشد.

کد مطلب 2044273

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