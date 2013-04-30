خیرین نیازهای آموزش و پرورش را مورد توجه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده ظهر سه شنبه در پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اردبیل اضافه کرد: خیرین باید علاوه بر کمک به مدرسه سازی زمینه ورود دانش آموزان به المپیادهای گوناگون کشوری و بین المللی را فراهم کنند.

وی تاکید کرد که بسترسازی برای بهره مندی مدارس از تکنولوژی های نوین از ضروریات است و خیرین باید به آن توجه کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: وظیفه هر کسی است که به اندازه توان خود باعث توسعه علم آموزی و باعث رویش استعدادهای افراد به خصوص بچه های خردسال شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 90 درصد دانش آموزان کشور وارد مدرسه ابتدایی شده و پوشش تحصیلی داده می شود، ادامه داد: این آمار در استان اردبیل 92.3 درصد است.

باقرزاده تاکید کرد: همچنین همه دانش آموزانی که وارد مقطع ابتدایی می شوند به دوره راهنمایی نیز ارتقا پیدا می کنند که این امر نشان از توسعه آموزش و اهمیت دادن به آن در سطح کشور و استان اردبیل است.

تحقق عدالت سوادآموزی در کشور

وی همچنین از توسعه عدالت سوادآموزی در کشور خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر نسبت سوادآموزان شهری و روستایی و زن و مرد به طور تقریبی برابر شده و از این نظر عدالت سوادآموزی در کشور محقق شده است.

استاندار اردبیل نیز در این مراسم پیشرفت کشور را نیازمند نیروی انسانی کارآمد دانست و متذکر شد: مدرسه سازی از کارهایی است که اجر و پاداش آن معنوی بوده و در آخرت نصیب انسان می شود.

اکبر نیکزاد رشد و توسعه کشور را در گرو تامین زیرساخت های علمی و آموزشی برشمرد و تاکید کرد: در این راستا خیرین مدرسه با مدرسه سازی به پرورش نیروی انسانی کارآمد و بالطبع توسعه علمی کشور کمک می کنند.

وی با اشاره به خیرین مدرسه ساز استان اردبیل به عنوان پیشگامان نیکوکاری و احسان در جامعه افزود: به فرمورده مقام معظم رهبری بی شک تلاش در راه مدرسه سازی خود جهادی مقدس است.