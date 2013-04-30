گیرکردن دست کارگر رستوران در چرخ گوشت صنعتی

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت 12:43 دقیقه امروز فردی در تماس با سازمان آتش نشانی از گیر کردن دست یک کارگر در چرخ گوشت صنعتی خبر داد. بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه که رستورانی در شهر آرا بود رسیدند و در بررسی های اولیه مشخص شد دست چپ این کارگر در چرخ گوشت گیر کرده است.

وی ادامه داد: با انتقال این کارگر 32 ساله به بیمارستان با همکاری عوامل اورژانس عملیات رها سازی آغاز شد و آتش نشانان در عملیاتی حساس توانستند دست این کارگر را آزاد کنند.

به گفته ملکی دو انگشت دست چپ این کارگر دچار آسیب شدید شد. این عملیات ساعت 14:40 به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به آتش نشانی در ساختمان 12 واحدی در غرب تهران گفت: ساعت 10:39 امروز آتش سوزی منزل مسکونی در خیابان گیشا به آتش نشانان اعلام شد که دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند. با حضور آتش نشان ها مشخص شد آتش سوزی در طبقه دوم یک ساختمان 12 واحدی رخ داده است. ماموران که در هنگام عملیات با در قفل شده روبرو شدند با استفاده از تجهیزات اقدام به باز کردن در کردند و بالافاصله مالک واحد 80 متری که یک پیرمرد 80 ساله بود از میان آتش و دود خارج و از مرگ حتمی نجات دادند.

ملکی با اعلام اینکه این پیرمرد قادر به حرکت نبود افزود: آتش نشانان ساعت 11:45 عملیات را به پایان رساندند و تحقیقات و کارشناسی برای علت وقوع حادثه آغاز شد.