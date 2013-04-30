طرح غني سازي اوقات فراغت تابستان امسال در بهارستان كليد خورد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ برنامه ريزي طرح غني سازي اوقات فراغت تابستاني دانش آموزان كه همه ساله در رده هاي سني كودكان، نوجوانان و جوانان برگزار مي شود، در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اين شهرستان آغاز شد.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بهارستان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزايش موضوعات و عناوين طرح مذكور را در راستاي جلب بيشتر جوانان و نوجوانان و كودكان شهرستان مثبت ارزيابي كرد و تشكيل كميته ويژه طرح آسماني ها را در اين راستا مهم خواند.

حجت الاسلام والمسلمين قلي زاده ادامه داد: طرح غني سازي اوقات فراغت تابستان 92 در شهرستان بهارستان با عنوان آسماني ها در قالب كلاسهاي قرآن كريم، آموزش رايانه و زبان انگليسي، خطاطي، خياطي، آئين و مهارتهاي زندگي، مهد قرآني جهت كودكان و جند رشته ورزشي و تربيت بدني همزمان با فصل تابستان به اجرا در خواهد آمد.

