سه هزار سگ ولگرد در آبادان معدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان آبادان با بیان اینکه در سال گذشته شورای سلامت عملکرد مطلوبی را داشته است، اظهار کرد: در سال گذشته 12 جلسه برگزار کردیم. در این جلسات 98 مصوبه داشتیم که از این تعداد 72 مصوبه محقق و 25 مصوبه دیگر در حال پیگیری است.



جعفری افزود: در بخش اتلاف سگهای ولگرد در سال گذشته سه هزار و 14 قلاده سگ با همکاری شهرداری آبادان معدوم شدند که این یک کارکرد بسیار مطلوب در سطح استان نیز بوده است.



وی تصریح کرد: سال گذشته در راستای کنترل کیفی آب شرب، یک هزار و 259 مورد نمونه برداری انجام گرفت که از این تعداد یک هزار و 231 مورد مطلوب و 28 مورد نامطلوب بود.



جعفری تصریح کرد: در راستای کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 12 هزار و 156 مورد بازدید صورت گرفت که در این راستا 222 واحد به مراجع قضایی معرفی شدند.



به گفته معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان دفع روزانه فاضلاب مناطق شهری، شبکه آبرسانی، انتقال پایانه درون استانی به محل جدید، مسقف کردن کانالهای آب سطحی در مناطق شرکتی، جلوگیری از عرضه مرغ زنده، جلوگیری از فعالیت دستفروشان، دوره گردها و عرضه کنندگان مواد غذایی به صورت رو باز از مهمترین مصوبات سال گذشته به شمار می رود.



