همه نهادها در راستای گرامیداشت مقام و منزلت معلم نقش آفرین باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان به فرارسیدن هفته گرامیداشت مقام و منزلت معلم اشاره داشت و تصریح کرد: هر چه انسان دارد از تعلیم و تعلم است.

وی وجود انسانهای بزرگ را از ثمره تلاش معلمان و فرهیختگان دانست و خاطرنشان کرد: تقدیر از قشر معلم نباید مختص به یک زمان خاص باشد بلکه باید به یک سنت و نهضت تبدیل شود.

امام جمعه دامغان همچنین بر رعایت حجاب و عفاف و اقامه فریضه نماز جماعت در مدارس تاکید کرد و افزود: این مهم نیز تلاش معلمان عزیز را به عنوان کسانی که در شکل گیری فرزندان این مرز و بوم نقش اساسی ایفا می کنند بسیار حائز اهمیت است.

پیشرفت 60 درصدی در احداث 2 مدرسه در سایت مسکن مهر دامغان

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه با اشاره به ساخت دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی در سایت مسکن مهر دامغان، از پیشرفت 60 درصدی این دو پروژه خبر داد و افزود: این دو مدرسهدر مقطع ابتدایی و راهنمایی هر کدام دارای 12 کلاس درس دارند.

مرتضی علی آبادی گفت: تمام تلاش ما بر سرعت بخشیدن تکمیل این مدارس است تا مشکل دانش آموزان ساکن در سایت مسکن مهر دامغان برطرف شود.

رشته علوم انسانی در دبیرستان استعدادهای درخشان دامغان ایجاد می شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه رشته علوم انسانی در دبیرستان استعدادهای درخشان ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: در این شهرستان دو دبیرستان استعداد های درخشان وجود دارد که دانش آموزان تا کنون در دو رشته تحصیلی ریاضی و علوم تجربی در آن مشغول به تحصیل بودند.

محمدعلی امانی اضافه کرد: از ابتدای مهر ماه سالجاری و همزمان با آغاز سال تحصیلی 92-93 و برای نخستین بار رشته علوم انسانی به رشته های این دبیرستان های استعدادهای درخشان در شهرستان دامغان افزوده خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: کار ثبت نام از دانش آموزان سال اول دبیرستان برای شرکت در آزمون ورودی امروز به پایان رسید.

در این جلسه در خصوص برنامه های هفته گرامیداشت مقام و منزلت معلم و پیگیری و اختصاص 20 هکتار زمین به اردوگاه فرهنگی تفریحی شهید صدوقی چشمه علی دامغان بحث و بررسی شد و اعضاء دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را بیان کردند.