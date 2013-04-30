حرکت در مسیر درست بدون اطاعت از اولوالامر غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در سمینار کوثر ضمن تبریک ایام میلاد دخت گرانقدر نبی مکرم اسلام(ص) به نقش اخلاق در مقابله با انحرافات اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: اخلاق از ریشه خلق است و خلق ویژگی های روحی است که در حال طبیعی و عادی از انسان سر می زند و انسان در زندگی آن را عملیاتی می سازد.

امام جمعه شیراز افزود: این معنا از ریشه اخلاق گرفته می شود که اخلاق مجموعه ای ازاعمال و رفتار آدمی است که بدون تکلف از او سر می زند یعنی فرد یا جامعه با برنامه ریزیهایی که در ارتباط با خود انجام می دهند مواظبتها و مراقبتهایی از خود به عمل می آوردند و کارهایی را در برنامه زندگی خود قرار می دهند که ابتدا با برنامه ریزی و توجه دنبال آن هستند و بعد آنچنان در این راه رشد پیدا می کنند که برای انجام دادن آنها نیازی به مطالعه قبلی ندارند.

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: فلاسفه اخلاق را به ویژگیهای روحی انسان تعبیر کرده اند که در چند محور آن بررسی کرده اند: محور خواسته ها به عنوان شهوات و اعمال درونی، محور ناخواسته ها ( غضب و خشم)، محور حکمت و درک و فهم نتیجه اینها اعتدال در گفتار و زندگی است یعنی انسان با برنامه ریزی که دارد امیال خود را نگه می دارد و در مسیر خاصی قرار می دهد تا خواسته های خود را که موجب نفرت و نگرانی است رها کند تا با حکمت و درک صحیح آنها را در حال تعادل و میانه قرار دهد.

آیت الله ایمانی بیان کرد: از منظر قرآن اخلاق در چهار اصلِ تنظیم روابط انسان با خدای خود، تنظیم روابط انسان با انسانهای دیگر، تنظیم روابط انسان با محیط پیرامون و با طبیعت و تنظیم روابط انسان با خویشتن خویش، خلاصه می شود.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان فارس با بررسی زندگی حضرت مریم که قرآن وی را اسوه زنان عصر خودش می داند، بیان داشت: قرآن به حضرت مریم می گوید برای خودت میزانی پیدا کن که ویژگی هایت با آن میزان سنجیده شود و آن میزان حضرت فاطمه زهراست.

وی ادامه داد: از این رو ما باید در عبادت به اهل بیت (ع) رجوع کنیم اما امروز متاسفانه شاهدیم که در جامعه یک سری کارها انجام می شود که با معیارها هماهنگ نیست امکان ندارد بدون اطاعت از اولوالامر بتوانیم مسیر را درست حرکت کنیم.

امام جمعه شیراز با انتقاد از کسانی که در عزاداری ها با ناخن صورتها رخم می کنند یا قمه می زنند، گفت: رهبر معظم انقلاب می فرماید قمه زدن حرام است ولی می بینیم برخی قمه می زنند و می گویند می خواهیم به خدا نزدیک شویم.