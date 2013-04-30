ساخت بزرگترین مهدیه کشور در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم استاندار قزوین ظهر سه شنبه در مراسم كلنگ ‌زني پروژه فرهنگسرا و مهديه قزوين كه با حضور مسئولان استاني و شهري برگزار شد، اظهارداشت: شهرداري قزوين با تيم متخصص و قوي خود توانسته است، پروژه هاي عمراني را در زمان موعد و حتي زودتر از زمان موعد به بهره برداري برساند و هميشه در اين مهم پيشتاز است.



وی، با بیان اینکه احداث مهدیه قزوین کار ارزشمندی است افزود: استان‌های دیگر از پایگاه مهدیه برخوردارند ولی خلأ این پایگاه در قزوین به طور جدی احساس می شد و برای این پروژه کاربری‌های زیادی تعریف شده که کانون قرآن و مجتمع‌های فرهنگی از جمله این کاربری‌هاست که باید از مجموعه شهرداری نیز تشکر کنیم و اميدواريم اين پروژه با عمليات اجرايي خوب در مدت زمان مقرر به پایان برسد.



وي افزود: افتتاح به موقع پروژه‌ها باعث ايجاد نشاط در بين شهروندان مي‌شود و اميدواريم وعده‌هاي مديريت شهري قزوين با همكاري مسئولين استاني و شهري به تحقق برسد.



14 اردیبهشت ماه نیز چند طرح شهری از جمله تقاطع غیرهمسطح شهید مطهری و پل ایثار افتتاح خواهد شد.