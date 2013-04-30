  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۵۳

ساخت بزرگترین مهدیه کشور در قزوین آغاز شد

ساخت بزرگترین مهدیه کشور در قزوین آغاز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: کلنگ احداث بزرگترین مهدیه کشور با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال در قزوین به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم استاندار قزوین ظهر سه شنبه در مراسم كلنگ ‌زني پروژه فرهنگسرا و مهديه قزوين كه با حضور مسئولان استاني و شهري برگزار شد، اظهارداشت: شهرداري قزوين با تيم متخصص و قوي خود توانسته است، پروژه هاي عمراني را در زمان موعد و حتي زودتر از زمان موعد به بهره برداري برساند و هميشه در اين مهم پيشتاز است.

وی، با بیان اینکه احداث مهدیه قزوین کار ارزشمندی است افزود: استان‌های دیگر از پایگاه مهدیه برخوردارند ولی خلأ این پایگاه در قزوین به طور جدی احساس می شد و برای این پروژه کاربری‌های زیادی تعریف شده که کانون قرآن و مجتمع‌های فرهنگی از جمله این کاربری‌هاست که باید از مجموعه شهرداری نیز تشکر کنیم و اميدواريم اين پروژه با عمليات اجرايي خوب در مدت زمان مقرر به پایان برسد.

وي افزود: افتتاح به موقع پروژه‌ها باعث ايجاد نشاط در بين شهروندان مي‌شود و اميدواريم وعده‌هاي مديريت شهري قزوين با همكاري مسئولين استاني و شهري به تحقق برسد.

14 اردیبهشت ماه نیز چند طرح شهری از جمله تقاطع غیرهمسطح شهید مطهری و پل ایثار افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 2044284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها