به گزارش خبرنگار مهر، دكتر عبدالمحمد خواجه‌ئيان ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اكيپ‌هاي مستقر در منطقه آسيب‌ديده از زلزله شهرستان دشتي بر وضعيت بهداشتي اين مناطق از جمله آب آشاميدني، مواد غذايي و بهداشت محيط نظارت كامل دارند.

وي افزود:‌ همچنين گروه‌هاي نيازمند به مراقبت خاص مانند بيماران مزمن، مادران باردار، كودكان و نوزادان، شناسايي و تحت نظارت كارشناسان بهداشتي قرار دارند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر اظهار داشت: به منظور سرعت عمل در تشخيص بيماري‌ها يك آزمايشگاه در مركز بهداشتي درماني شهر شنبه راه‌اندازي شده تا به محض مشاهده موارد مشكوك بلافاصله نمونه‌گيري و آزمايش انجام شود.

وي اضافه كرد: به رغم اينكه منطقه شنبه و طسوج در شهرستان دشتي از مناطق بومي براي بيماري‌هاي مالاريا و سالك محسوب مي‌شود و در گذشته مواردي از اين نوع بيماري‌ها مشاهده شده اما با اقداماتي كه بعد از وقوع زلزله صورت گرفت از جمله سمپاشي محيط و نخاله‌ها، توزيع پشه‌بند، قلم‌هاي ضدگزش و آموزش‌هايي كه به مردم داده شده، خوشبختانه هيچ موردي از اين نوع بيماري در منطقه مشاهده نشده است.

اجرای برنامه‌های ايمن‌سازي كودكان

دكتر خواجه‌ئيان افزود: در زمينه ايمن‌سازي كودكان نيز از همان لحظات اوليه بروز حادثه برنامه ايمن‌سازي در چادرهايي كه به اين منظور برپا شده بود انجام مي‌شد و هيچ تأخيري در انجام واكسيناسيون و ايمن‌سازي اطفال روي نداده است.

وي با اشاره به خدمت‌رساني همكاران بهداشتي در شرايط نامناسب و گرماي طاقت‌فرساي مناطق زلزله‌زده و از سوي ديگر تخريب واحدهاي بهداشتي بر اثر زلزله تأكيد كرد: به بازسازي واحدهاي بهداشتي توجه بيشتري شود و در اولويت كاري مسئولان قرار گيرد يا دست‌كم كانكس‌هايي براي اين امر در نظر گرفته شود.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر همچنين با اشاره به اينكه زحمات زيادي در راه‌اندازي سرويس‌هاي بهداشتي كشيده شده، گفت: نياز است نظافت و بهره‌برداري از اين سرويس‌ها به شكل بهتري انجام پذيرد.

روزانه150 مورد كلرسنجي و نمونه‌برداري ميكروبي در مناطق زلزله‌زده

وي اضافه كرد: در روزهاي نخست حادثه تعداد زيادي بطري‌هاي آب معدني به كمك سازمان‌هاي امدادي در اختيار مردم قرار گرفت و بعد از برقراري جريان آب نيز روزانه به طور ميانگين حدود 150 مورد كلرسنجي و نمونه‌برداري ميكروبي در اين مناطق صورت مي‌گيرد و تاكنون هيچ مورد نگران‌كننده‌اي از نظر آب آشاميدني گزارش نشده است.

دكتر خواجه‌ئيان همچنين به نحوه نظارت بر مواد غذايي زلزله‌زدگان اشاره كرد و افزود: با توجه به گرمي هوا در اين مناطق و امكان فاسد شدن غذاي گرم، از ورود مواد غذايي طبخ شده به مناطق زلزله زده جلوگيري به عمل مي‌آيد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مركز بهداشتي درماني شهر شنبه به صورت شبانه‌روزي تا زمان مورد نياز فعال است اما براي پوشش بهتر خدمات بهداشتي به مردم عزيز نياز به كمك نيروي انساني احساس مي‌شود.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از همه دستگاه‌هايي كه در امر خدمت‌رساني به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كمك‌رساني كردند از جمله بسيج جامعه پزشكي و جمعيت هلال‌احمر تشكر كرد.