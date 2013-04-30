اولين گوساله گوزن زرد ايراني در فارس متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدير كل حفاظت محيط زيست فارس گفت: اولين گوساله گوزن زرد ايراني در چهارم ارديبهشت ماه 92 درسايت تكثير و احيای گوزن زرد ايراني در محدوده ميانكتل واقع در منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان متولد شد.

حسینعلی ابراهيمي کارنامی اضافه كرد: به دنبال اقدامات حفاظتي و تحقيقاتي مناسب در ميانكتل و همچنين بارشهاي صورت گرفته در زمستان گذشته و مناسب شدن وضعيت علوفه در فنس گوزن زرد ايراني كمي زودتر از فصل معمول زايمان در سالهاي گذشته متولد شد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره كل حفاظت محيط زيست فارس نیز در اين رابطه گفت: بر اساس شواهد موجود استان فارس در گذشته يكي از زيستگاههاي گوزن زرد ايراني بوده كه نقش گوزن زرد در حجاريهاي تخت جمشيد اين موضوع را تاييد مي كند استان فارس بروي سلسله جبال زاگرس واقع شده كه رشته كوههاي بخش غربي و جنوب اين استان از پوشش جنگلي نسبتا" خوبي جهت زيستگاه گونه هاي جانوري مختلف برخوردار است.

محسن جعفري نژاد اضافه كرد: در سال 1360 حدود 105 هكتار از محدوده امن منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان برای طرح احياء و تكثير گوزن زرد ايراني محصور شد و در پاييز 72، 17 راس از گوزنهاي دشت ناز ساري به منطقه ميانكتل در دشت ارژن فارس منتقل شد و در محوطه مذكور محصور و رها سازي شدند.

وی گفت: در اين مدت با حفاظت و مراقبت شبانه روزي محيط بانان منطقه اهداف طرح محقق شده و طبق سرشماري سال89 تعداد گوزنها تا حدود 75 راس افزايش يافته اما عدم تطابق تعداد گوزنها و وسعت منطقه محصور شده در ميانكتل، حضور گونه پلنگ به عنوان شکارچی طبيعی در منطقه ، كهولت سن برخي گوزنها و ... جمعيت آن در ميانکتل تا حد زيادی کاهش يافته كه برای تامين فضاي زيستي مناسب نسبت به توسعه سايت ميانكتل به وسعت 300 هكتار و احداث وبهره برداري از سايت ارسنجان به وسعت 200 هكتار در سال گذشته اقدام شد و خوشبختانه دوباره شاهد احياء اين گونه ارزشمند در دو محل ياد شده هستيم.

گوزن زرد ايراني از نظر ارزش حفاظتي جزء گونه هاي در معرض خطر انقراض سازمان بين‌المللي حفظ حيات وحش قرار دارد.