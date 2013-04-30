اوج تحقق و خلق حماسه سیاسی در گرو مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، صباح محمدی ظهر سه شنبه در جلسه روسای شوراهای اسلامی شهرستان های تابعه استان کردستان اظهار داشت: مهمترین وظیفه ای که همه ما اقشار مختلف در این برهه حساس بر عهده داریم زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

وی افزود: مردم آگاه و بصیر ایران اسلامی با حضور گسترده در انتخبات آینده دشمن را ناامید خواهند کرد و حضور باشکوه آنان نقش مهمی در مسئولیت بخشی کشور در برابر تهدیدات دشمنان دارد.

رئیس شورای اسلامی کردستان به راهکارهای مختلف برای تبدیل انتخابات خرداد ماه به حماسه بزرگ سیاسی اشاره کرد و ادامه داد: حضور همه سلیقه ها و گرایش هایی که قانون اساسی را به عنوان فصل الخطاب می دانند و ملتزم به اجرای همه اصول و همه ابعاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند از مهمترین این راهکارها است.

محمدی یادآور شد: یکی دیگر از این راهکارها نحوه عملکرد داوطلبان ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی است که این رفتارها باید مبتنی بر برنامه، ایجاد امید در جامعه، لحاظ منافع ملی و محلی، وحدت و انسجام ملی و دادن انگیزه به مردم باشد.

وی بیان کرد: عملکرد جریان های فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین رسانه های جمعی برای برانگیختن مردم برای حضور اثرگذار و سرنوشت ساز نقش مهمی در تبدیل انتخابات خرداد ماه به حماسه بزرگ سیاسی دارند.

رئیس شورای اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شوراهای اسلامی به عنوان یک نهاد برآمده از دل مردم برای تحقق خواسته های مردم و ملموس شدن نیازها در اذهان مدیران و تصمیم گیران می توانند بستری باشند تا بتوان از آن در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام برداشت.

محمدی افزود: هر چند که در طول سال های اخیر اقدامات و حرکت های رو به رشدی در زمینه توسعه و ارتقا جایگاه شوراهای اسلامی در کشور و به تبع آن در استان کردستان انجام شده است اما مشکلات و نارسایی ها و چالش های عمده ای نیز وجود دارد.

وی اظهار داشت: کم تجربگی این نهاد به دلیل نوپا بودن، عدم استقبال کامل نخبگان از حضور و عضویت در شوراها، سیاسی کار و سیاست زدگی اعضای شورا، دو دستگی در شوراها و عدم وجود فرهنگ شورایی از مهمترین این مشکلات است.

رئیس شورای اسلامی کردستان ادامه داد: عدم دخالت و مشارکت هوشیارانه مردم در انتخابات شوراها، محدودیت های قانونی و عدم وجود قدرت اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها، پاسخگو نبودن قوانین موجود شوراها با نیازهای امروز مردم، عدم آشنایی اکثریت مردم با حدود وظایف و اختیارات شوراهاو عدم واگذاری قدرت لازم اجرایی از سوی دولت به شوراها از دیگر مشکلات شوراهای اسلامی است.

محمدی یادآور شد: در استان کردستان در 10 شهرستان 56 نفر، در 27 بخش 135 نفر، در 27 شورای شهر 149 نفر و در هزار و 400 روستا چهار هزار و 200 نفر عضو شوراهای اسلامی شهر و روستای استان کردستان هستند.