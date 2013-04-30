روایت زندگی شهید مطهری در قالب فیلم انیمیشن

به گزارش خبرگزاری مهر، "معلم عشق" عنوان فيلم تلويزيوني انيميشني است كه با تكنيك دو و سه بعدي به كمك كامپيوتر به تهيه كنندگي مركز پويانمايي صبا و كارگرداني شهرام خوارزمي و مريم سعيدي توليد شده و قرارست به مناسبت روز معلم از شبكه پويا پخش شود.

در اين فيلم كه به زندگي استاد شهيد مرتضي مطهري مي پردازد سعي شده به جنبه هاي علمي شخصيت اين شهيد كه از اهميت ويژه اي برخوردار است، پرداخته شود.

شهرام خوارزمي درباره اين انيميشن مي‌گويد: استاد مطهري هم از نظر زندگي خصوصي و اخلاق و هم از نظر مبارزات سياسي شخصيت برجسته اي محسوب مي شود. اما محدوديت زماني و همچنين گستردگي مطالب پيرامون استاد مطهري و جمع آوري و ارائه همه اين مطالب در يك فيلم چهل دقيقه اي ميسر نبوده به همين سبب به گوشه هايي از زندگي ايشان در اين فيلم پرداخته شده است.

همچنين به گفته مريم سعيدي ديگر كارگردان اين فيلم براي فضاسازي در اين فيلم تعدادي از فضاها به صورت سه بعدي ساخته شده و از آن ها به عنوان لي اوت با زاويه دوربين هاي مختلف استفاده شده است و طراحي هاي شهر فريمان از روي تعداد زيادي عكس كه از بافت قديمي شهر تهيه شده بود انجام گرفته است.

در خلاصه داستان اين انميشن آمده است: بهروز دانشجوي جواني كه به تازگي عضو گروه فرقان شده براي اثبات وفاداري به گروه مأموريت ترور استاد مطهري را مي پذيرد. در پي تحقيقات بهروز در زادگاه استاد مطهري (شهر فريمان)، او شيفته استاد مطهري شده و از ترور منصرف مي شود. گروه شخص ديگري را براي ترور مأمور مي كند و بهروز و ساير اعضاء طي يك ماجرا دستگير مي شوند.

پخش انيميشن سينمايي "معلم عشق" روز چهارشنبه 11 ارديبهشت ساعت 21 از شبكه پويا پخش مي شود.