استفاده از امکانات و نیروهای دولتی در تبلیغات حرام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صالح منصوری بعد از ظهر سه شنبه در نشست مسئولان شهرستان افزود: سال 92 سال وحدت، محبت، اتحاد، همدلي و صميميت و از بين رفتن موانع اقتصادي و اخلاقي است.

وي ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري گفت : رهبر معظم انقلاب چندين سال است که مباحث اقتصادي را مطرح مي کنند، در زمينه اقتصاد کارهاي خوبي صورت گرفته ولي جهاد گونه نبوده است و در مباحث اقتصادي بايد دقت کنيم.

حجت الاسلام منصوری گفت: در مبحث سياسي آنچه که مهم است برگزاري سالم انتخابات است.

جواد ابراهيمي مدير کل اطلاعات استان گلستان با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي گفت : چرا رهبر انقلاب به حرکتهاي ديگر به غير از حماسه هشت سال دفاع مقدس وحماسه عاشورا حماسه نگفته اند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با نامگذاري اين سال به حماسه سياسي و اقتصادي مي خواستند که مردم حماسي وار در امور سياست و اقتصاد مشارکت داشته باشند و از جان و دل خود در اين خصوص تلاش کنند.

وي همچنين از مشارکت بالاي مردم بندرترکمن و گميشان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تشکر و پيش بيني کرد که در انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شهر و روستا نيز اين مشارکت در حد بالايي باشد، چرا که مردم اين منطقه از آگاهي بالايي برخوردارند و ما بايد اين نعمت را پاس بداريم .

فرماندار بندرترکمن نیز ضمن تشريح برنامه ها و اولويتهاي سال 92 که از سوي استاندار گلستان اعلام شد، عنوان کرد: ادامه پروژه هاي مسکن مهر ، ادامه طرح مهر ماندگار، ستاد مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد، فعاليت کارگروه توسعه بخش کشاورزي، کارگروه معدن و نيز انتخابات پيش رو از جمله اولويت هاي امسال است.

حمید قربانزاده گوگلاني گفت: همزماني چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اهميت و ارزشمندي آن را چند برابر کرده است، بر اين اساس هماهنگي و همراهي تمامي ارگانها و نهادهاي انتظامي، رفاهي، امنيتي و آموزش در انتخابات زمينه ساز مشارکت حداکثري و شور و اشتياق روز افزون اقشار جامعه در متجلي کردن اين تکليف خطير خواهد بود.

وي با تحليل اوضاع جهاني افزود : ترويج گفتمان امام راحل ، گفتمان مقام معظم رهبري ، گفتمان انقلاب مي تواند باعث شفاف شدن فضاي انتخاباتي کشور گردد و وحدت تمامي نيروها را در زير پرچم ولايت به بهترين شکل فراهم آورد.

وي همچنين با اشاره به نزديکي سفر چهارم رياست جمهوري به استان گفت: رياست محترم جمهور و هيئت همراه در اين سفر به افتتاح پروژه هاي ملي جنگل گلستان، کبود وال، مسکن مهر و نيز پروژه فراملي راه آهن اينچه برون خواهد پرداخت بر اين اساس ضمن ديدار با مردم شهرستان گرگان از دو شهرستان ديگر نيز ديدار بعمل خواهند آورد.