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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۱۳

شهبازي بيان كرد:

تلاش براي حفظ جايگاه شوراها بايد محور فعاليت هاي مسئولان در كردستان باشد

تلاش براي حفظ جايگاه شوراها بايد محور فعاليت هاي مسئولان در كردستان باشد

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان با بیان اینکه مدیران اجرایی در خدمت شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند گفت: تلاش برای حفظ جایگاه شوراها باید محور فعالیت مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر سه شنبه در جلسه روسای شوراهای اسلامی شهرستان های تابعه استان کردستان اظهار داشت: تلاش برای حفظ جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا و عملیاتی کردن مصوبات آنها باید محور فعالیت مسئولان استان و مدیران دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

وی ارتقاء مشارکت عمومی و همراهی جامعه با برنامه های نظام مقدس جمهوری اسلامی را در عرصه های مختلف در گرو تلاش و کوشش نهادهای مردمی عنوان کرد و افزود: شوراها در تحقق این مهم نقش مهمی ایفا می کنند.

استاندار کردستان تصمیمات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای استان و شورای عالی استان ها را برای دولتمردان بسیار قابل احترام دانست و ادامه داد: همه دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان باید برای عملیاتی کردن تصمیمات شوراها نهایت همکاری را داشته باشند.

شهبازی یادآور شد: شوراها جز اقشار فرهیخته و مورد اعتماد جامعه هستند که با رای و نظر مردم پا به عرصه خدمت گذاشته اند و لازم است در حفظ جایگاه آنها نهایت تلاش را داشته باشیم.

وی بیان کرد: شوراها در بالا بردن سطح مشارکت مردم در انتخابات 24 خرداد ماه و خلق حماسه سیاسی در سطح استان نقش مهمی بر عهده دارند.

استاندار کردستان با اشاره به همکاری شوراهای استان با دولت نهم و دهم گفت: در دولت نهم و دهم اعتبارات قابل توجهی برای عمران شهری به شهرهای استان اختصاص داده شد که با همکاری و مدیریت شوراها و شهرداری ها اقدامات قابل قبولی صورت گرفته و شرایط رضایتمندی عموم جامعه را به همراه داشته است.

شهبازی تلاش برای رفع مسایل و مشکلات روستاها را در سال جاری یکی از اولویت های اصلی استان دانست و افزود: با اختصاص اعتباراتی جهشی در سال جاری شاهد تحولات بزرگی در روستاها خواهیم بود.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: شوراها با همراهی و مشارکت آحاد جامعه و مسئولان باید شرایط تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی را فراهم کنند.

استاندار کردستان یادآور شد: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید با بهره گیری از نیروهای بومی و معرفی توانمدی ها و ظرفیت های منطقه خود در جذب سرمایه گذاری بیشتر در استان شرایط تحقق حماسه اقتصادی را فراهم کنند.

 

کد مطلب 2044299

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