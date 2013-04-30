یک محکوم تحت تعقیب در شیراز حین فرار از پنجره دادگاه سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعات رسیده این فرد که به علت محکومیت در پرونده حقوقی تحت تعقیب بود در زمان حضور در دادگاه متوجه حضور شکات خود شد.

با توجه به اظهارات طلبکاران مبنی بر دریافت حکم جلب فرد مذکور، وی به قصد فرار اقدام به پایین رفتن از پنجره کرد.

رئیس شعبه دادگاه که شاهد عینی ماجرا نیز است در این خصوص اظهار داشت: علت اقدام این فرد فرار از دست طلبکاران بود.

وی افزود: فرد مذکور به محض مشاهده شکات خود که اصرار به جلب وی داشتند به سرعت اقدام به فرار از طریق پنجره کرد که منجر به سقوط و فوت وی شد.

پس از وقوع این حادثه اقدامات قضایی لازم انجام و ماموران و بازپرس ویژه دادسرای جنایی شیراز با حضور در محل به بررسی جزئیات حادثه پرداختند.