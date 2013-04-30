نخستین دوره مسابقات ملی پاراموتور در قشم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات ملی پاراموتور با حضور خلبانانی از استانهای مختلف کشور به مناسبت روز ملی خلیج فارس در جزیره قشم آغاز شد.

مسعود رحیمی مسئول برگزاری این مسابقات در این خصوص گفت: دراین مسابقات شرکت کنندگانی از استانهای هرمزگان، اصفهان، کرمانشاه، خراسان رضوی، فارس، بوشهر، کرمان و تهران با یکدیگر رقابت می کنند.

وی ادامه داد: 35 خلبان در این دوره از رقابتها شرکت کرده اند و این مسابقات در رشته "اسلالوم" با قوانین بین‌المللی و فدراسیون جهانی ورزشهای هوایی برگزار می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه این مسابقات به مناسبت روز ملی خلیج‌فارس برگزار شده، تصریح کرد: هدف از مسابقه، تعیین سطح بین خلبانان کشور و آمادگی برای مسابقات انتخابی تیم ملی است.

مسئول برگزاری نخستین دوره مسابقات ملی پاراموتور با اشاره به اینکه زمان نیز دراین مسابقات لحاظ می‌شود، افزود: در این رقابتها موانعی در روی زمین به صورت عمودی کاشته شده و شرکت کنندگان باید از بین این تیرها عبور کنند و در بخش دیگری نیز باید حلقه‌ها را از روی زمین برداشته و در جایی مشخص قرار دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مسابقات تا یازدهم اردیبهشت ماه در محل ساحل جزایر ناز، واقع در جزیره قشم برگزار می‌شود.