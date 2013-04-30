چهار میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان گچسارانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امراله فروزنده افزود: این تسهیلات در قالب160مورد وام مشاغل خانگی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان پرداخت شد.

وی بیان داشت: کمیته امداد شهرستان در راستای توانمندسازی مددجویان تحت حمایت اقدام به اشتغالزایی برای آنها از طریق اجرای طرح‌های اشتغال می‌کند.

فروزنده افزود: رشته های کشاورزی، دامپروری، دامداری، کابینت سازی و تأسیسات از جمله مواردی است که رشته‌های شغلی در قالب آنها اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: طرح های اشتغال زایی با درنظر گرفتن استعدادها و توانایی های مددجویان و ظرفیت هر منطقه اجرا می شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران طرح های اشتغال زایی کمیته امداد را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با اجرای این طرح ها و نظارت مستمر کمیته امداد، تاکنون بسیاری از خانواده‌های تحت حمایت خودکفا شده و توانایی اداره زندگی خود را به صورت مستقل به دست آورده اند.

پرداخت 470 میلیون ریال وام قرض الحسنه به مددجویان بهمئی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی گفت: در راستای حل مشکلات مددجویان مبلغ 470 میلیون ریال وام قرض الحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان پرداخت شد.

محمدمحمدی افزود: کمیته امداد در راستای حمایت از خانواده های مددجویان تحت حمایت در طول سال برنامه های مختلفی را ارائه می دهد.

وی بیان داشت: یکی از خدمات کمیته امداد پرداخت وام‌های قرض الحسنه به مددجویان است که این وام ها با درنظرگرفتن نیاز خانواده ها و شرایط آنها ارائه می شود.

محمدی افزود: در همین زمینه و از ابتدای سال جاری تاکنون این مبلغ به 68 نفر از مددجویان تحت حمایت پرداخت شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز مبلغ سه میلیارد و 264 میلیون ریال وام قرض الحسنه به مددجویان پرداخت شده است، گفت: هدف از پرداخت این نوع تسهیلات حل مشکلات ضروری مددجویان در زمینه های تحصیلی، فرهنگی، عمرانی و درمانی است.

مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی اظهار داشت: کمیته امداد در راستای حمایت از خانواده‌های تحت حمايت این نهاد سالانه بیش از 22 سرفصل حمایتی ارائه می‌ دهد.

محمدی افزود: از جمله خدمات کمیته امداد در حمایت از جامعه هدف اشتغالزایی برای آنها با اجرای طرح‌های اشتغال است.

وی ارائه خدمات عمرانی، ساخت و بهسازی واحدهای مسکونی را نیز از دیگر اقدامات کمیته امداد در حمایت از مددجویان و اقشار آسیب پذیر عنوان کرد.

محمدی با بیان اینکه کمیته امداد با برنامه‌ریزی و به صورت هدفمند نسبت به ارائه خدمات به مددجویان اقدام می‌کند، تصریح کرد: ارائه خدمات هدفمند موجب توانمندسازی مددجویان و همچنین رسیدگی بهتر به مشکلات آنها می‌شود.

خودکفایی415خانوار مددجوی کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کهگیلویه از خودکفا شدن 415خانوار تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان درسال گذشته خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: در سالهای اخیر اقدامات مهمی از سوی کمیته امداد برای ایجاد اشتغال و فرصت شغلی در شهرستان کهگیلویه به وجود آمده که این مهم با همکاری بانکها عامل انجام می پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی خانواده ها، یادآور شد: توانمندسازی و خودکفا شدن خانواده‌های تحت حمایت این نهاد از اساسی‌ترین اولویت‌هاست که با پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال پایدار محقق می‌شود.

رحیمی نیا اظهار داشت: این مهم با اجرای طرحهای اشتغال زایی در سال گذشته موجب شد که این خانوارها خودکفا شده و از چرخه حمایتی خارج شوند.

وی افزود: این خانواده ها با دریافت وامهای خودکفایی در زمینه کشاورزی، دامپروری، صنفی صنعتی، حمل ونقل و خدمات طرحهای موفقی را اجرا کردند.

جمع آوری بیش از 100 میلیون ریال زکات در شهرستان چرام

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام گفت: بیش از 100 میلیون ریال زکات مردم شهرستان در سال جاری جمع آوری شد.

علی حسن مظاهری افزود: هدف از این نشست جلب و توسعه مشارکت های عمومی و استفاده از توان فکری منتخبین مردم در روستاها در راستای احیاء سنت حسنه زکات است.

وی اظهار داشت: با تشریک مساعی و همت عاملین زکات، دهیاران، شوراهای اسلامی و هسته های نیکوکاری، زکات جمع آوری شده امسال رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته باشد.

مظاهری یادآور شد: سال گذشته مبلغ 450 میلیون ریال زکات جمع آوری شد که این مبلغ صرف احداث تعمیرات مساجد و کمک به نیازمندان در راستای حل مشکلات معیشتی آنها شد.

جشن فارغ التحصیلی اولین دانشجویان پیام نور سی سخت برگزار شد

جشن دانش آموختگي اولين دانشجويان ورودي دانشگاه پيام نور سي سخت و جشن ميلاد حضرت زهرا (س) در دانشگاه پیان نور سی سخت برگزار شد.

رییس دانشگاه پیام نور واحد سی سخت در این مراسم گفت: 32 نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره از این دانشگاه فاغ التحصیل شدند.

روح الله دانش پایه بیان داشت: از الطاف خداوند و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد به ثمر نشستن تلاش مسئولین خدوم نظام جمهوری اسلامی در دانشگاه پیام نور هستیم و اولین گروه از دانشجویان این دانشگاه فارغ التحصیل می شوند.

وی با اشاره به رسالت دانشجویان بیان داشت: همه ما در این کشور مسئولیتی را بر دوش داریم و باید در هر جایگاهی که هستیم از این مسئولیت غافل نشویم.