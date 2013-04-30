  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۵۲

رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی منصوب شد

رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی منصوب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه مدیریت فاوا طی حکمی رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نامی، دکتر فاطمه رخشانی معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به سمت رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی منصوب کرد.

متن حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:

سرکار خانم دکتر فاطمه رخشانی

نظر به تعهد، تخصص و تجارب سرکار عالی به موجب این حکم به سمت رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا منصوب می شوید.

امید است حضورتان در این مسئولیت، نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش در توسعه حوزه فناوری اطلاعات کشور باشد.

از درگاه ایزد منان، عزت، سلامت و توفیق شما را در رسیدن به اهداف عالیه، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران مسئلت می نمایم.

کد مطلب 2044309

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