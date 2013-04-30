توس و غرقی آخرین الحاقی ها به مشهد/ شهرداری پروژه ناتمام ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی براداران ظهر سه شنبه در نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد اظهار کرد: به دنبال توسعه افقی شهر نیستیم و الگوی شهر متمرکز را دنبال می کنیم و امیدورایم که توس آخرین الحاقی به مشهد باشد.

وی بیان کرد: توس به منطقه 12 شهرداری مشهد و غرقی به منطقه 3 مشهد الحاق می شود و از اعتبارات محلات برخوردار خواهند شد.

برادران با بیان اینکه هیچ معوقه و پروژه ناتمام از سال گذشته در شهرداری نداریم گفت: در سال 92 هیچ پروژه در شهرداری مشهد تعطیل نشد و 85 درصد پروژه ها پیشرفت فیزیکی داشتند.

وی افزود: اتکا به درآمدهای دولتی کمتر از یک ونیم درصد بود و از اعتتبارات زیارت نیز هیچ بهره ای نداشتیم و همچنین اعتبارات هدفمندی یارانه ها نیز صفر بود.

وی یادآور شد: طی نظر سنجی های انجام شده توسط مراجع دانشگاهی رضایتمندی شهروندان در نوروز 92 بیش از 85 درصد بود که بالاترین سطح رضایتمندی در تاریخ شهرداری های مشهد است.

برادران با اشاره به افتتاح هفت سامانه جدید مدیریتی در شهرداری مشهد بیان کرد: از بزرگترین فعالیت های شهرداری مشهد تغییر نظام بودجه شهرداری از نظام بودجه هزینه ای به بودجه عملیاتی است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد یادآور شد: با اجرای این نظام امیدورایم که که مدیران هزینه ای نداشته باشیم و به سمت انتصاب مدیران بهره ور و اثر بخش حرکت کنیم.

وی افزود: در نظام عملیاتی راندمان مدیریتی هشت برابر خواهد شد و ضعف های مدیریتی مشخص می شود و در این نظام مدیری موفق عمل خواهد کرد که قیمت تمام شده را کاهش دهد.

برادران اعلام کرد: کنفرانس شهر هوشمند همزمان با نمایشگاه مدیریت شهری و با شعار شهر هوشمند در مهر ماه 92 برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری 13 کارگاه آموزشی برای کلان شهرها گفت: کنفرانس محیط زیست شهری در حوزه مطالعات گردشگری نیز همزمان با این کنفرانس ها برگزار می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد بیان کرد: در کنفرانس مدیریت شهری اساتید حاضر مشهد را به عنوان پایتخت برنامه ریزی شهری معرفی کردند.

وی با اشاره به به اینکه در سال گذشته 477 پروژه و هزار و 410 زیر پروژه اجرا شد اعلام کرد : در سال جاری 497 پروژه و هزار و 481 زیر پروزه در مشهد عملیاتی می شود و هزار پیمانکار با شهرداری فعالیت خود را ادامه می دهند.