20 میلیارد ریال هزینه بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد شهرستان شیراز اعلام کرد: در سال 91 بیش از 20 میلیارد ریال به منظور بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار زیر 50 سال شهری تحت حمایت این نهاد در شهرستان شیراز هزینه شد.

مرات رسولی ادامه داد: این نهاد در سال گذشته با عنایت به سیاست کلان امداد به منظور توانمند سازی زنان سرپرست خانوار اقدام به بیمه کردن تعداد پنج هزار و 333 نفر از زنان سرپرست خانوار شهری زیر 50 سال کرد.

مدیر کمیته امداد شهرستان شیراز بیان کرد: مبلغ اختصاص یافته واریزی سهم کمیته امداد به ارزش 20 میلیارد و 800 میلیون ریال است.

وی سرانه بیمه هر نفر به طور متوسط دو میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال عنوان کرد که 50درصد از این اعتبار از طرف دولت از محل طرح هدفمندی یارانه ها و 50درصد دیگر از طرف کمیته امداد هزینه می شود.

صدقه 13 میلیارد ریالی مردم شیراز

رسولی ادامه داد: در سال 91 مردم و نوع دوست شیراز بیش از 13 میلیارد ریال از طریق صندوقهای بزرگ صدقات شهری به نیازمندان مساعدت کردند.

رسولی گفت: این نهاد در سال گذشته با استفاده از سه هزار و 516دستگاه صندوق بزرگ شهری که در دسترس شهروندان شیرازی است، اقدام به جمع آوری وجوهات خیرین به مبلغ 13 میلیاردو 154 میلیون و 295 هزارو 500 ریال کرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته با اخذ مجوز لازم از شهرداری 329 صندوق جدید در نقاط مختلف نصب شد، اظهار داشت: بزرگترین مشکلاتی که در حال حاضر این نهاد در خصوص صندوقهای بزرگ صدقات دارد وجود سارقین وجوهات این صندوقهاست.

مدیر کمیته امداد شهرستان شیراز با اشاره به 329 مورد سرقت از صندوقها و تشکیل 10 مورد پرونده قضایی و دستگیری سارقین خواستار تعامل هر چه بیشتر کلانتریها و دادگستری با این نهاد برای رفع مشکل مذکور شد.