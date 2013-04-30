کار کردن با کودکان امتیازی بزرگ است/ فعالیتهای خوب به مردم گزارش شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به جایگاه کانون پرورش فکری در رشد خلاقیت، شکل دهی شخصیت و آشنایی کودکان و نوجوانان با آموزه های معنوی نشستی با حضور مدیرعامل، معاون آموزشی، مربیان و جمعی از کارشناسان این نهاد به مناسبت گرامیداشت روز معلم و یادآوری نقش تاثیرگذار این قشر بعد از ظهر امروز سه شنبه در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج برگزار شد.



طی این نشست حجت الاسلام محسن کازرونی کار کردن با کودکان و نوجوانان را امتیازی بزرگ توصیف کرد و با اشاره به احادیث یادآور شد: در احادیث نیز آمده قلب های کودکان و نوجوانان مانند زمین خالی و بدون بذر است که در همین زمان می توان پایه های شخصیتی کودک را شکل داد.



وی کانون را به عنوان نهادی خواند که در عمر کاری خود می تواند شخصیت این گروه سنی را شکل دهد و این امر را نعمت بزرگی برای مربیان کانون توصیف کرد و افزود: هر حرکت مثبتی که به کودکان و نوجوانان آموخته شود، جزئی از شخصیت آنها می شود و هیچ گاه فراموش نخواهد شد. همین امر باعث شده که فعالیت هایی مانند فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مستمر و همیشگی باشد.



حجت الاسلام کازرونی همچنین به ضرورت هویت سازی در کودکان و نوجوانان اشار کرده و خطاب به مربیان کانون پرورش فکری اظهار داشت: تأثیرگذاری کار شما به حدی است که ثواب بسیار بالایی نزد خداوند خواهد داشت.



وی با بیان اینکه انتخاب این شغل در زمره کارهای مثبت زندگی شماست و پاک ترین آفریده ها کودکان هستند، یادآور شد: شما جزو افرادی هستید که از همان ابتدای ورود کودکان به کانون و در برهه ای که در آستانه بروز خلاقیت و تربیت پذیرند با آنها سر و کار خواهند داشت. بنابراین نقش تاثیر گذاری در شکل گیری شخصیت این گروه دارید.

امام جمعه کرج اظهار داشت: حق و حقیقت و راه درست مسیری است که مربیان بچه ها را به آن هدایت می کنند.



حجت الاسلام کازرونی با ذکر این نکته که پدر و مادر و مربیان آینده کودکان را می سازند از فعالیتهای کانون تقدیر و آرزوی توفیق کرد.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج ضمن حمایت از فعالیت های کانون خطبه های نماز جمعه را فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عملکرد از فعالیت های این نهاد و زیبایی های کار کانون پرورش فکری برشمرد و ادامه داد: به منظور آشنایی عموم مردم با فعالیت های مثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید فعالیت های خوب به مردم اطلاع داده شود.



امام جمعه کرج در پایان ضمن تاکید بر حضور بیشتر کودکان ونوجوانان در نماز جمعه و آشنایی آنها با این فضا این امر را از ضروریات خواند و افزود: این رفتار بستر ساز حضور همیشگی آنان در فضای معنوی نماز جمعه است.