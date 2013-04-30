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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۴۴

به مناسبت روز خلیج فارس/

تشکیل زنجیره انسانی روز ملی خلیج فارس در سواحل دیر

تشکیل زنجیره انسانی روز ملی خلیج فارس در سواحل دیر

دیر - خبرگزاری مهر: همزمان با روز ملی خلیج فارس در کنار آب‌های خلیج فارس در بندر دیر با شعار" روز ملی خلیج فارس گرامی باد" زنجیره انسانی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مسیر اجرای برنامه 150 دانش‌آموز دبستان فروغ اندیشه دست در دست هم با تشکیل زنجیره انسانی و سر دادن شعار، آمادگی خود را برای دفاع از خلیج فارس اعلام کردند.

تشکیل زنجیره انسانی با نظم و ترتیب خاصی در ساحل بندر دیر انجام شد و سپس دانش آموزان در مسابقه مجسمه شنی شرکت کردند.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دیر در حاشیه این مراسم گفت: موقعیت استراتژیک ایران در منطقه دارای اهمیت فراوانی است و نقش و جایگاه خلیج فارس در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه برای ما بسیارمهم است.

اسماعیل مختارزاده افزود: موضوع خلیج فارس و مزیت های آن در بخش های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و علمی بسیار مهم است.

وی گفت: لازم است مراسم این روز به نحوی برگزار شود که سبب افزایش سطح علمی و فرهنگی مخاطبین در زمینه پیشنه نام خلیج فارس باشد.

کد مطلب 2044316

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