اخلاق استکباری آمریکا سبب ایستادگی نظام اسلامی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محسن حسینی در مراسم افتتاحیه دوره 188 آموزش رزم مقدماتی مزین به نام شهید سیدحمید طباطبائی در حسینیه فضل بنشاذان این آموزشگاه، اظهارکرد: دشمنان ایران بیشترین ضربه را از سپاه خوردهاند و در هر جا از منطقه که آمریکا وارد شده و کار کرده نفوذ ایران بسیار بیشتر شده است.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی در برابر دشمنان باید قدرت بازدارندگی داشته باشد و قدرت خود را در خارج از مرزها نیز به دشمنان نشان دهد.
این مقام نظامی با اشاره به حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه، تصریح کرد: بخش مهمی از عدم جرات حمله و استیصال آمریکا در برابر ایران وجود سپاه است.
حسینی گفت: سپاه نوک پیکان تهدید برای دشمنان نظام و انقلاب است و هر جا کشور و ارزشهای آن به خطر بیفتد سپاه وظیفه دارد از آن دفاع کند.
وی با بیان برکات سپاه و تدبیر امام خمینی(ره) در تأسیس آن، تاکید کرد: اگر سپاه تشکیل نمیشد حتما مسیر انقلاب عوض شده بود.
وی یادآور شد: هر جا خلا در کشور بوده، سپاه وارد عمل شده و موفق هم بوده است.
فرمانده آموزشگاه شهید هاشمینژاد حفظ دستآوردهای نظام و ارزشها را یکی از اساسیترین سیاستهای سپاه معرفی کرد و گفت: اگر بخواهیم سپاه ماندگار شود باید به شاخصهای اصیل آن در اول تأسیس و جنگ تحمیلی توجه کنیم.
حسینی ایمان و ولایتمداری را از شاخصهای مهم سپاه دانست و بیان کرد: فصلالخطاب تمام برنامهها و ماموریتهای سپاه ولایت فقیه بوده و رمز ماندگاری سپاه تاکنون همین ولایتمداری است
نظر شما