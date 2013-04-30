رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به دکتر فاطمه رخشانی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب سرکار عالی به موجب این حکم به سمت رییس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا منصوب می شوید.

امید است حضورتان در این مسئولیت، نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش در توسعه حوزه فناوری اطلاعات کشور باشد.

از درگاه ایزد منان، عزت، سلامت و توفیق شما را در رسیدن به اهداف عالیه، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران مسئلت می نمایم.