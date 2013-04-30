زنان در تمام برنامه های انقلاب اسلامی حضوری با صلابت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کشاورز ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در سالن اجتماعات فرمانداری رودسر افزود: خداوند به رسول خدا کوثر یعنی منشا خیر و برکت تا روز قیامت عطا کرد.

وی همچنین اظهار داشت: خانه حضرت زهرا(س) گرچه کوچک بود اما انسان های بزرگی چون امام حسین(ع)، امام حسن(ع) و حضرت زینب کبری تحویل جامعه داد.

امام جمعه چابکسر تصریح کرد: همانطوری که حضرت زهرا(س) برای حمایت از ولی فقیه پشت در ماند و سیلی خورد امروزه زنان جامعه با حجاب، عفاف و حضور مقتدرانه در صحنه، پشتیبان ولایت فقیه باشند.

مشاور امور بانوان فرمانداری رودسر نیز در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن ولادت حضرت زهرا(س) گفت: این بانوی بزرگ اسلام نمونه انسان کامل و الگوی زنان در طول تاریخ و برای همه نسلها است.

هاجر اصغری اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بانوان ایران اسلامی نه تنها در چهار دیواری خانه ها محصور نشدند بلکه همچون مرواریدی درخشان در صدف حجاب و عفاف در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جامعه اسلامی هم پای مردان حضوری پررنگ و فعال داشته و ثابت کردند زن مسلمان ایرانی می تواند در همه زمینه ها موفق باشد.

در ادامه این مراسم به بانوان نمونه ادارات و نهادها جوائزی به رسم یادبود اهدا شد.