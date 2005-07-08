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۱۸ تیر ۱۳۸۴، ۰:۱۲

معاون هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با "مهر" خبر داد:

500ميليون تومان؛هزينه استاندارد سازي هر مدرسه در تهران

500ميليون تومان؛هزينه استاندارد سازي هر مدرسه در تهران

معاون هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: براي استانداردسازي هر يك از مدارس شهر تهران به طور ميانگين500 ميليون تومان اعتبار نياز داريم.

نادر پورقربان با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: در حال حاضر حدود 2700 ساختمان مدرسه در سطح شهر تهران داريم كه برخي از آنها به صورت دو نوبته تشكيل و در نتيجه امكان استفاده از فضاهاي آموزشي را بالا مي برد.

وي با اشاره به فرسوده بودن اغلب ساختمان هاي مدارس شهر تهران، گفت: براي رساندن فضاهاي آموزشي به سطح استاندارد و مطلوب حداقل به طور ميانگين بايد 500 ميليون تومان هزينه بازسازي و نوسازي ساختمانهاي مدارس فرسوده و قديمي شود.

معاون هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با بحراني خواندن وضعيت مدارس در برخي از مناطق آموزش و پرورش، تصريح كرد: در حال حاضر برخي مدارس شهر تهران به صورت دو نوبته تشكيل مي شود، اما اگر نتوانيم تدبيري براي جلوگيري از واگذاري مدارس استيجاري بينديشيم چه بسا مدارس شهر تهران در سال تحصيلي آينده سه نوبته شوند.

وي ضمن اشاره به تراكم دانش آموزي بالا در مناطق جنوب شهر تهران، اذعان داشت: در برخي مناطق مثل منطقه 17 آموزش و پرورش تراكم بالاي 32 دانش آموز براي هر كلاس است كه با توجه به چنين وضعيتي، امكان تزريق دانش آموز به اين قبيل مدارس وجود ندارد.

پورقربان همچنين وضعيت مناطق 4 و 10 آموزش و پرورش شهر تهران را بحراني تلقي كرد.

کد مطلب 204432

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