هیئت های مذهبی پرچمداران جبهه فرهنگی هستند/ 2941 مبلغ و مبلغه همدانی برنامه تبلیغی اجرا کردند

حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار از تقدیر 50 هیئت مذهبی در این استان خبر داد و افزود: خطی که هیئت های مذهبی و مداحان و مبلغان در آن قدم برمی دارند، خط مقدم فرهنگی است.

وی اظهار کرد: مبلغین و مداحان در هیئت های مذهبی باید شالوده همه گفتمان های فرهنگی را خلاصه کرده و از سرچشمه اصلی کلام پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند"اگر می خواهید گمراه نشوید، باید مربی قرآن و حکمت باشید" یاد بگیرند.

لازمه پیشرفت قرار گرفتن در مسیر ائمه است

وی اضافه کرد: حجت خدا در زمین، پیامبر بوده و لازمه پیشرفت نیز قرار گرفتن در مسیر ائمه است.

حجت الاسلام آزادیخواه با بیان اینکه چشم مستضعفین به ولایت فقیه است، عنوان کرد: قدرت الهی که دشمن از آن هراس دارد، همان قدرت ولایت فقیه و نفوذ آن در کشور و در میان ملت ایران است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان افزود: ما به برکت وجود پیامبر و ائمه اطهار(ع) در مسیر تعالی و پیشرفت قرار گرفته ایم.

مديرکل تبليغات اسلامي همدان همچنین از اجراي 84 هزار و 331 روز تبليغ توسط مبلغان اين استان در مناسبت هاي مختلف سال گذشته خبر داد و با اشاره به اينکه مهمترين رسالت مبلغان و روحانيان انتقال پيام دين و اسلام به مردم است، گفت: در دنياي امروز که دشمنان درصدد دور کردن مردم از امور معنوي هستند، اعزام‌ مبلغان به مناطق مختلف براي تبيين دين و ارزش هاي اسلامي امري ضروري است.

پيشرفت و نفوذ هر کشوري به توان تبليغي آن کشور و ملت بستگي دارد

وي با تأکيد بر اينکه امروزه پيشرفت و نفوذ هر کشوري به توان تبليغي آن کشور و ملت بستگي دارد، افزود: اين موضوع بايد به روش صحيح انجام شود زيرا در صورت کوتاهي در اين امر، خطر نابودي ارزش هاي ديني و گسترش ناهنجاري اخلاقي و اجتماعي حتمي است و در متون ديني، آيات و روايات فراواني به اهميت و ضرورت تبليغ دين اختصاص يافته است.

آزاديخواه اضافه کرد: پارسال در مناسبت هاي مختلف دو هزار و 941 مبلغ و مبلغه مقيم و غيرمقيم برنامه هاي تبليغي خود را در مناطق مختلف استان همدان در سه بخش اعتقادات، اخلاق و احکام اجرايي کردند.

مديرکل تبليغات اسلامي همدان ادامه داد: فاطميه اول و دوم، اوقات فراغت، ارتحال حضرت امام، اعتكاف، مبعث، مهدويت، ماه مبارك رمضان، شهادت امام جعفرصادق(ع)، دهه كرامت، هفته ولايت، دهه اول محرم الحرام، دهه مبارك فجر، هفته وحدت و دهه آخر صفرالمظفر از جمله مهمترين برنامه هاي مبلغان در امور تبليغي است که در اعزام‌هاي مختلف به عنوان هدف در طول سال گذشته معرفي شده است.

855 ائمه جمعه استان همدان برنامه تبلیغی اجرا می کنند

وی همچنين به فعاليت تبليغي 855 ائمه جمعه استان همدان در قالب 204 هزار و300 روز تبليغ اشاره کرد و يادآور شد: اين افراد به مراکز آموزش و پرورش، آموزش عالي، ادارات و نهادها، مراكز كارگري و صنعتي و به روستاها در شبهاي جمعه اعزام شده اند.

حجت الاسلام احد آزاديخواه آموزش روش هاي تبليغي به مبلغان را از جمله برنامه هاي اجرايي در سال جديد عنوان و اضافه کرد: با توجه به جايگاه حساسي که مبلغان در جامعه دارند، آنان براي فراگيري روش هاي نو در جذب مخاطبان نياز به آموزش هاي اصولي بر اساس نيازهاي روز جامعه دارند.

مديرکل تبليغات اسلامي همدان شناخت مکتب اهل بيت(ع)، تبيين صحيح امور ديني براي مردم، عامل بودن به دين و حفظ اخلاص را از جمله ويژگي هاي اصلي مبلغان برشمرد.