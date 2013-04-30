جلیلی: نقشه همیشگی دشمنان ترویج اختلاف و ایجاد درگیری درکشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی صبح امروز با سیدعمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با دکتر سعید جلیلی دیدار و گفتگو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی از موفقیت ملت و دولت عراق در برگزاری انتخابات شوراهای استانی و موفقت روند سیاسی در عراق برای تامین حقوق طیف ها و طوایف مختلف ابراز خشنودی کرد.

جلیلی با اشاره به نقشه همیشگی دشمنان در ترویج اختلاف و ایجاد درگیری در کشورهای اسلامی، اتحاد و انسجام میان اقوام و مذاهب مختلف و پیروی از ساز و کارهای دموکراتیک را راه ناکم گذاشتن توطئه های بیگانگان دانست.

در این دیدار سیدعمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز گزارش از آخرین تحولات جاری این کشور، به ویژه برگزاری انتخابات اخیر شوراها ارائه کرد.