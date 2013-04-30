ساماندهی ورودیهای شهر قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبيبي ظهر سه شنبه در مراسم كلنگ زني پروژههاي تقاطع غيرهمسطح دريادلان كربلاي چهار، يادگار امام و نخبگان كه با حضور مسئولان ارشد استاني و شهري برگزار شد، اظهارداشت: يكي از مشكلات شهر قزوين در جذب گردشگر نحوه ارتباط با وروديهاي قديم و جديد شهر است كه ساماندهي آن در دستور كار شهرداري قزوين قرار گرفته است.
وی افزود: شهرداري قزوين با احداث پروژههاي تقاطع غيرهمسطح دريادلان كربلاي چهار، يادگار امام و نخبگان يكي از مشكلات ورودي شهر را براي جذب گردشگر برطرف خواهد كرد و قزوين را در مسير تحول قرار خواهد داد.
معاون عمراني استانداري قزوين، با بيان اينكه ساماندهي وروديهاي قديم و جديد شهر باعث خواهد شد تا مسافران و گردشگران به راحتي به داخل شهر هدايت شوند، بر ساماندهي وروديهاي قديم و جديد شهر تاکید کرد.
ناصر گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين نيز در ادامه اظهارداشت: پروژههاي تقاطع غيرهمسطح دريادلان كربلاي چهار، يادگار امام و نخبگان در راستاي ساماندهي وروديهاي شهر از اتوبان قزوين، زنجان كلنگ زني شده است.
گنجي افزود: مديريت شهري در تلاش است، قزوين را به شهر گردشگري تبديل كند و در اين راستا ساماندهي سه محور از ورودي شهر در دستور كار قرار گرفته است.
وي افزود: اميدواريم با سرعت عمل و كيفيت مناسب به زودي شاهد بهره برداري از اين پروژهها باشيم.
گنجي با اشاره به نامگذاري تقاطع بلوار امام علي(ع) و اتوبان قزوين، زنجان به نام دريادلان كربلاي چهار گفت: اين تقاطع در راستاي گراميداشت شهداي غواص قزوين در عمليات دريادلان كربلاي چهار به اين نام، نامگذاري شده است.
كلنگ زني تقاطع غيرهمسطح دريادلان كربلاي چهار با اعتبار 35 ميليارد ريال در 12 ماه و تقاطع غيرهمسطح يادگار امام با اعتبار 45 ميليارد ريال در 12 ماه انجام شد.
قزوین - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: ساماندهي وروديهاي قديم و جديد شهر موجب توسعه شهر قزوين در زمينههاي اقتصاد و گردشگري خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبيبي ظهر سه شنبه در مراسم كلنگ زني پروژههاي تقاطع غيرهمسطح دريادلان كربلاي چهار، يادگار امام و نخبگان كه با حضور مسئولان ارشد استاني و شهري برگزار شد، اظهارداشت: يكي از مشكلات شهر قزوين در جذب گردشگر نحوه ارتباط با وروديهاي قديم و جديد شهر است كه ساماندهي آن در دستور كار شهرداري قزوين قرار گرفته است.
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