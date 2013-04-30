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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۰۳

تمری خبر داد:

برگزاری جشنواره ملی مطبوعاتی خلیج فارس در کرمانشاه

برگزاری جشنواره ملی مطبوعاتی خلیج فارس در کرمانشاه

کرمانشاه - خبر گزاری مهر: دبیر کمیته اطلاع رسانی جشنواره مطبوعاتی خلیج فارس از برگزاری جشنواره ملی خلیج فارس در کرمانشاه خبر داد.

 خسرو تمری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات خلیج فارس 11 اردیبهشت مصادف با ولادت زهرای مرضیه (س) در محل مجتمع وحدت کرمانشاه و با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور  برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی جایگاه خلیج همیشه فارس از دیگاه های مختلف عنوان کرد و گفت: بیش از 40 اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است که از میان این آثار 9، اثر در سه بخش تیتر، مقاله، سرمقاله و یادداشت برگزیده شد که در این مراسم از  نفرات اول تا سوم جشنواره با هدایایی تجلیل می شود.

وی گفت: در این جشنواره آثاری از استان های اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی و کرمانشاه بعه عنوان برگزیده انتخاب و معرفی خواهند شد.

دبیر کمیته اطلاع رسانی جشنواره مطبوعاتی خلیج فارس در پایان گفت: در مراسم اختتامیه این جشنواره از نفر اول با تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل و از نفرات دوم و سوم تنها با لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل می شود.
 

کد مطلب 2044336

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